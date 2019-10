Privathaushalte in der Kernstadt und den Ortschaften können ihr Grüngut kostenlos abgeben. Nächster Termin dafür ist am Samstag, 2. November, von 9.30 bis 11.30 Uhr. Die Abgabestellen sind in Bad Waldsee in der Schützenstraße und beim Städtischen Baubetriebshof, in Haisterkirch bei der Kiesgrube Hittelkofen, in Reute am Friedhofparkplatz und in Obermöllenbronn 15 bei Fritz Stoerk. Der Gartenabfall ist in Papiersäcken oder gebündelt anzuliefern. Letzter Annahmetermin in diesem Jahr ist am Samstag, 9. November. Darüber hinaus können Garten- und Grünabfälle aus Privathaushalten auch beim Wertstoffhof in Gaisbeuren von Montag bis Freitag, 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 12 Uhr abgegeben werden.