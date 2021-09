Kostenlose Brezel für Fahrradfahrer

Vom 20. bis 24. September 2021 können sich Radfahrer über eine kleine Überraschung freuen: Während der Aktionswoche erhalten in Baden-Württemberg alle, die morgens mit dem Fahrrad unterwegs sind, bis 10 Uhr eine Brezel gratis. Dafür muss lediglich in einer der teilnehmenden Filialen der Fahrradhelm als Nachweis vorgezeigt werden und ist unabhängig von einem Einkauf, wie in einer Pressemitteilung des Verkehrsministeriums mitgeteilt wird.

Die Aktion Pendlerbrezel solle dazu motivieren, das Radfahren und die positiven Effekte des Fahrrad-Pendelns für sich zu entdecken. In Bad Waldsee gibt es die Pendlerbrezel bei der Bäckerei Hamma im Ballenmoos sowie bei der Bäckerei Mayer im Edeka Haidorf. Bei der Pendlerbrezel handelt es sich um eine Kooperation der Initiative Radkultur des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg mit Bäckereibetrieben im Land und der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg.