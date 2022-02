Kostenlose Abgabe von Grüngut wieder möglich

Auch in diesem Jahr wird wieder eine kostenlose Grüngutannahme für Privathaushalte in der Kernstadt und den Ortschaften angeboten. Die Annahmezeiten sind den jahreszeitlichen Wachstumsperioden angepasst. Die Annahme durch den Maschinenring findet an Samstagen von 19. März bis 30. April wöchentlich statt, von 7. Mai bis 27. August zweiwöchentlich (jeweils in den geraden Kalenderwochen), und vom 10. September bis 12. November wieder wöchentlich. Die Annahmestelle ist in Bad Waldsee in der Schützenstraße beim städtischen Baubetriebshof. In Haisterkirch ist sie in der Kiesgrube Hittelkofen und in Reute auf dem Friedhofsparkplatz. Die Annahmezeit ist an den jeweiligen Samstagen von 9.30 bis 11.30 Uhr. Die Stadtverwaltung bittet um Einhaltung dieser Zeiten. Der Grünmüll darf nicht vor oder nach der Annahmezeit an den Annahmestellen abgeladen werden. Es wird gebeten die entsprechenden Regeln zum Infektionsschutz zu beachten.

Garten- und Grünabfälle aus Privathaushalten können auch beim Wertstoffhof in Gaisbeuren abgegeben werden. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr.