Konzert mit historischen Instrumenten

Zur guten Tradition gehört es, dass die Teilnehmer einer Musikwoche an der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee zum Abschluss ihrer Fortbildung in der Osterzeit ein Konzert in der Frauenbergkapelle geben. Ab 19.30 Uhr sind am Samstag, 7. April, außergewöhnliche Klänge in dem kleinen Gotteshaus zu hören, teilt die Schwäbische Bauernschule mit. Bei freiem Eintritt stellen die Musiker des Internationalen Arbeitskreises für Musik Instrumental- und Vokalwerke aus der Renaissance und dem Mittelalter vor. Die Musikwissenschaftlerin Andrea Barthels führt kurz in die jeweiligen Musikstücke ein, erläutert die historische Musizierpraxis und erklärt humorvoll die Instrumente, deren Aussehen und Klang für die heutige Zeit eher kurios anmuten. Foto: Schwäbische Bauernschule