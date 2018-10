Konzert an Allerseelen in der Frauenbergkirche

Das Abschlusskonzert des Kammermusikkurses des BDZ (Bund Deutscher Zupfmusiker) findet am 2. November, um 16 Uhr in der Frauenbergkirche in Bad Waldsee statt. Zum ersten Mal ist der Kammermusikkurs in der Schwäbischen Bauernschule, heißt es in der Pressemitteilung. In der Kurswoche wird in verschiedenen Ensembles musiziert und geprobt und beim Konzert werden unter anderem Werke von A. Piazzolla, C. Debussy, W.A. Mozart und J. Turina aufgeführt. Der Eintritt ist frei.