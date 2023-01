Kontrolle bestätigt die Schäden am Urbachviadukt auf der B 30

Alle eineinhalb Jahre wird das Urbachviadukt, die Brücke auf der B 30 bei Bad Waldsee, überprüft. Das sind die Ergebnisse der jüngsten Kontrolle.

Wie eine Presseanfrage beim zuständigen Regierungspräsidium (RP) Tübingen ergeben hat, gibt es festgelegte Brückenprüfungen, die in der DIN 1076 nachzulesen sind. Demnach sind die Kontrollen je nach Bauwerke im Turnus von ein bis sechs Jahren durchzuführen.

Das Urbachviadukt wird laut RP-Pressesprecherin Katrin Rochner alle eineinhalb Jahre „handnah im Ramen einer sogeannten Hauptprüfung untersucht“.

Das kam bei der Kontrolle heraus

Diese Hauptprüfung hat vor kurzem stattgefunden. Dabei haben sich die Prüfer mit Tragfähigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit beschäftigt. Auch mögliche Abnutzungserscheinungen, die beispielsweise durch Verkehrsbelastung oder Witterung und Tausalze entstanden sein können, wurden unter die Lupe genommen.

Das Ergebnis? „Es hat sich bestätigt, dass die Brücke Schäden aufweist, die mittelfristig zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks führen. Die Verkehrs- und die Standsicherheit des Bauwerks sind jedoch gegeben.“

Bekanntlich soll die B-30-Brücke in den kommenden Jahren komplett abgerissen und direkt nebenan neu gebaut werden. Der Baubeginn für das neue Urbachviadukt ist in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehntes vorgesehen – also frühestens ab dem Jahr 2026.

Gemäß den aktuellen Planungen soll die alte Brücke bis spätestens 2030 ersetzt sein.

Die Auswirkungen der Prüfungen

Ob die aktuellen Erkenntnisse aus der kürzlich durchgeführten Hauptuntersuchung nun Auswirkungen auf den geplanten Abriss der Brücke haben? „Die Bauwerksprüfung im September 2022 hat keine neuen Erkenntnisse hinsichtlich der Verkehrs- und Standsicherheit des Bauwerks erbracht.

Aufgrund des LKW-Brands auf der Brücke im März 2022 sind die Geländerbeschichtung und die Brückenkappe in Teilen instand zu setzen. Der Abriss des Bauwerks und die Errichtung eines Ersatzneubaus wird wie geplant weiterverfolgt“, so Rochner.