Kommunalpolitik trifft Weltmarktführer

Mit der Einladung nach Bad Waldsee hatten die Organisatoren der Reihe „Freie Wähler unterwegs im Landkreis Ravensburg“ wieder mal ein glückliches Händchen, teilt das Netzwerk Oberschwaben mit. Sie konnten demnach am vergangenen Donnerstag knapp 50 Teilnehmer der Kreistagsfraktion und der Ortsvereine zur Herbstveranstaltung im Erwin-Hymer-Museum begrüßen.

Im Anschluss an die kurzweilige Unternehmenspräsentation durch Hymer-Geschäftsführer Christian Bauer und Konzern-Kommunikationschef Stefan von Terzi sei schnell eine rege Diskussion und Fragerunde in Gang gekommen, heißt es. So wollten die Stadträte und Bürgermeister der umliegenden Gemeinden beispielsweise wissen, ob der Weltkonzern angesichts des Fachkräftemangels und der weiteren Unternehmensexpansion auch an den Bau von Werkswohnungen denke und wie hoch die Leiharbeiter-Quote sei.

Die Frage von Oliver Spieß, Vorsitzender der Freie-Wähler-Kreistagsfraktion, was der inzwischen weltweit aufgestellte 24-Marken-Konzern von der Kommunalpolitik erwarte, habe zur Bereitbandinfrastruktur als wichtigsten Standortfaktor gerade in angestammten Gewerbegebieten geführt, so auch am Firmensitz Bad Waldsee. In seiner Rolle als Vorsitzender des Zweckverbandes Breitband habe Spieß die fehlende Koordination auf Bundes- und Landesebene kritisiert, die auch in der Region immer wieder zu unverständlichen Doppelstrukturen durch private Anbieter führten.

Spieß nutzte laut Mitteilung die Gelegenheit, die anwesenden Kandidaten für die Kommunalwahlen 2019 über aktuelle Themen der Kreispolitik zu informieren. Einen konkreten Bezug habe er zur Planungsgesellschaft des Landkreises hergestellt, die aus Sicht der Freien Wähler zur schnelleren Umsetzung der Bundesfernstraßenprojekte in der Region, vor allem der B-30-Umgehung Gaisbeuren-Enzisreute unbedingt umgesetzt werden müssten. Auch die Position zum Schulsanierungsprogramm des Landkreises sowie zu den Überlegungen zur Standortfrage der Landkreisverwaltung habe der Fronreuter Bürgermeister kurz ausgeführt.