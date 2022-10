Kommunal- trifft Landes- trifft Bundespolitik: Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum

Auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Heike Engelhardt und des SPD-Ortsvereins Bad Waldsee besucht der Florian Wahl, Vorsitzender des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Integration sowie gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, den Landkreis Ravensburg. Am Samstag, 5. November, ab 11 Uhr diskutieren die beiden SPD-Politiker:innen bei der Veranstaltung „Kommunal- trifft Landes- trifft Bundespolitik“ mit Bürger:innen im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee die Herausforderungen der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. „Eine flächendeckende, wohnortnahe und gute medizinische Versorgung muss für alle zu jeder Zeit und in hoher Qualität verfügbar sein. Sie gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge und darf weder von Gewinnen noch von Krisen abhängen“, betont Florian Wahl. „Ein Austausch mit Bürgern und Bürgerinnen über die politischen Ebenen hinweg. Niedrigschwellig, problemorientiert und ungezwungen - das ist die Absicht unserer Veranstaltung in Bad Waldsee“, so Heike Engelhardt.