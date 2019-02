Kommt der große Rasthof an der B30 beim Hymer-Museum?

Der geplante Rasthof an der „Abfahrt B 30 Nord“ in der Nähe des Erwin-Hymer-Museums und der Viehversteigerungshalle ist derzeit das Hauptgesprächsthema in Bad Waldsee. Während sich die einen fragen, ob ein Mc Donald’s überhaupt noch ein ausgeprägter Wunsch der Jugendlichen ist, sehen die anderen den Rastplatz als Jobbringer an. Die Dehoga-Ortsstelle Bad Waldsee hat am Freitag eine Stellungnahme verfasst und spricht sich klar gegen das Konzept aus, das eine 24-Stunden-Tankstelle mit Shop, Waschpark, Systemgastronomie und Hotel Garni

umfasst.

„Nach wie vor sind wir der Meinung, dass die Realisierung der Rastanlage in Verbindung mit einem Schnellrestaurant und einem Hotel mit circa 80 Zimmern/150 Betten für die Kurstadt Bad Waldsee keine sinnvolle Entwicklung ist“, heißt es in dem Schreiben an die Gemeinderäte. Sechs Gegenargumente liefert die Vorstandschaft der Ortsstelle, namentlich Rudi Spieß, Horst Schmidt, Berthold Schmidinger und Alexander Bösch. Unter anderem kritisieren sie, das ein Hotel der „unteren Kategorie“ keine zusätzlichen Gäste in die Kurstadt zieht und es lediglich zu einem Verdängungswettbewerb unter den bestehenden Betrieben führt. „Die bestehende Anzahl der Hotelbetten in Bad Waldsee ist absolut ausreichend“, meinen die Gastronomen und zählen zudem die weiteren geplanten Hotelneubauten, wie beispielsweise das Thermenhotel auf.

Kritik am Standort

Ihr Unverständnis äußert die Dehoga-Ortsstelle zudem beim Standort: „Vor neun Jahren lehnte der Gemeinderat die Ansiedlung eines Mc Donald’s auf dem Ballenmoos ab. Als Begründung für die Ablehnung wurde damals die Nähe zu den Schulen und die Konkurrenz zur Schulmensa genannt. Hier stellt sich die Frage: Warum ist der Schutz der Schulmensa ein Argument gegen die Ansiedlung und der Schutz der ortsansäßigen Hotellerie nicht?“

Wie berichtet, wird der Gemeinderat am Montag über das Vorhaben diskutieren – und das, obwohl der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) die groß angelegten Rasthof-Pläne im September abgeschmettert hatte. Die „Schwäbische Zeitung“ hat in der Donnerstagsausgabe auf eine Online-Umfrage hingewiesen und einige Leser auf Schwäbische.de fänden es gut, wenn Bad Waldsee einen Rasthof bekäme. Das hat die nicht repräsentative Abstimmung ergeben.

Die Idee des Rasthofs gefällt offenbar einigen Lesern von Schwäbische.de – viele scheinen darüber aber gar keine Meinung zu haben. Denn die Frage: „Sind Sie für den Rasthof an der ,Abfahrt B 30 Nord’?“ schauten sich zwar 175 User genauer an – eine Antwort gaben aber nur 59 Leser ab. Deren Meinung war aber eindeutig: 90 Prozent antworteten mit „Ja“, nur zehn Prozent mit „Nein“. Auch über einen Mc Donald’s würden sich offenbar viele freuen – hier ist das Ergebnis aber nicht ganz so eindeutig. Auf die Frage „Braucht Bad Waldsee ein Fastfood-Restaurant wie beispielsweise Mc Donalds?“ gaben 54 User ihre Stimme ab. Beinahe 70 Prozent wählten „Ja“, gut 30 Prozent „Nein“.

Auf der Facebookseite „Schwäbische Oberschwaben“ gab es ausschließlich positive Reaktionen von Usern zu diesem Vorhaben.

