Kolping Sozialladen, Weihnachtsaktion

Seit einigen Jahren beschenkt die Firma Hymer AG den Kolping Sozialladen mit Lebensmittelspenden ihrer Belegschaft. Die bedürftigen Menschen in unserer Stadt freuen sich jedes mal sehr über die Überraschungspakete. Die Geschenke wurden zu den Feiertagen weitergegeben. Herzlichen Dank an Herrn Ralph Albert, Frau Sandra Schneider und Frau Anne Erning, die das Ganze organisiert haben. Der Kolping-Sozialladen möchte sich in diesem Zusammenhang bei allen Geld- und Sachspendern für die Unterstützung das ganze Jahr über, bedanken. Ein herzliches Dankeschön! Foto: SOLI-satt