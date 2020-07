Sachschaden von rund 5000 Euro ist am Montagnachmittag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bleichestraße in Bad Waldsee entstanden. Die 44-jährige Fahrerin eines Autos war in Richtung Stadtmitte gefahren und hatte nach rechts in die Einfahrt zum Schloßgarten abbiegen wollen.

Als sie deswegen etwas nach links ausholte, jedoch ihren Angaben zufolge geblinkt habe, kam es zum Zusammenprall mit einem nachfolgenden Auto. Dessen 57-jährige Fahrerin, die keinen Blinker erkannt haben will, ging davon aus, dass die 44-Jährige links abbiegen wollte und war deshalb rechts an ihr vorbeigefahren. Von der Polizei wurden beide Fahrerinnen mit einem Verwarnungsgeld verwarnt.