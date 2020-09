Königstäler verkaufen Krapfen

Obwohl das Bad Waldseer Altstadt-und Seenachtsfest wegen der Corona -Pandemie ausfallen muss, bieten die Königstäler Narren am Sonntag, 13. September, auf Dorfplatz in Bad Waldsee-Mittelurbach ihre Königstäler Krapfen zum Abholen an. Die Königstäler Narren werden von 11 bis 15:00 Uhr da sein. Es wird gebeten die AHA-Regeln zu beachten. Vorbestellungen sind nicht möglich. Auf dem Dorfplatz wird es keine Sitzgelegenheiten geben, der verzehr vor Ort ist nicht gestattet.