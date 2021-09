Königstäler Krapfen bei „Umanand auf em Land“

Schon zum zweiten Mal ist es wegen Corona leider nicht möglich gewesen, die Königstäler Krapfen beim Altstadt- und Seenachtsfest zu genießen. Aber die Fans müssen auch in diesem Jahr nicht darauf verzichten. Am Sonntag, 5.September, können sie von 11 bis 18 Uhr am Dorfplatz in Bad Waldsee-Mittelurbach die leckeren Königstäler Krapfen erwerben. Anlässlich des Events „ Umanand auf em Land“ wird die Musikkapelle Molpertshaus aufspielen und es werden auch Getränke angeboten. Bereits am Samstag wird die Musikkapelle „Urbach`l“ von 14 bis 18 Uhr am Dorfplatz spielen und auch die Bewirtung mit Steak, Wurst und Getränken übernehmen. Natürlich müssen die aktuellen Corna -Regeln eingehalten werden