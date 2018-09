Beim Workshop „Kochen aus der Gemüse-Abokiste – vegetarisch gut“ bereiten die Teilnehmer im Ernährungszentrum Bodensee-Oberschwaben aus saisonalen Lebensmitteln aus der Gemüse-Abokiste gemeinsam leckere Speisen zu. Außerdem erläutert die Referentin Doreen Höhse, wie die abwechslungsreichen und oft überraschenden Zutaten in den Speiseplan eingebaut werden können. Der Workshop findet am Dienstag, 2. Oktober, um 17 Uhr in der Schillerstraße 34 in Bad Waldsee statt. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldung und weitere Informationen unter www.ernaehrung-oberschwaben.de oder Telefon 07524 / 97486410.