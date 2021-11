Kneipp-Verein startet neu durch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Frau Dr. Ana Matt ist seit 23. Oktober die erste Vorsitzende des Kneipp-Vereins Bad Waldsee e.V. Reinhard Eichhorn wurde bei der Mitgliederversammlung im Parkhotel zum Finanzvorstand gewählt, Dr. Roland Schaette, Walter Gschwind, Alexia Mayer, Susanne Gretzinger und Veronika Graf sind als Beisitzer im Vorstandsgremium.

Da Dr. Roland Schaette mehr als 30 Jahre als 2. Vorsitzender fungierte, erhielt er für seine geleisteten Dienste eine Ehrenurkunde, einen Geschenkkorb und die Sonderbriefmarke „200. Geburtstag Sebastian Kneipp“ mit Ersttagstempel. In seiner Ansprache wies er ausdrücklich auf den 200.Geburtstag von Pfarrer Kneipp hin, der aufgrund seiner eigenen Genesung die inzwischen weltweit bekannte, auf fünf Säulen basierende Therapie in Bad Wörishofen entwickelt hatte. Und dass die Kneippschen Heilmethoden noch lange nicht veraltet sind, wird durch Beispielvideos und den Heilpflanzen-Katalog auf den Webseiten des Kneipp-Bundes belegt.

Besonderen Dank für die Aktivitäten in 2021 galt Reinhard Eichhorn, der sich mit weiteren aktiven Mitgliedern unermüdlich um die „Wiederbelebung“ und Pflege des Kräutergartens kümmerte und zusammen mit seinen Helfern die Gartengeräte-Hütte des Kneipp-Vereins entrümpelte. Ebenso bemühte er sich um eine neue Satzung nach Vorgaben des Kneipp-Bundes und übernahm kommisarisch die Vorbereitungen zur diesjährigen Mitgliederversammlung.

Walter Gschwind verwies in seiner Ansprache auf den Stadtsee-Aktiv-Weg, den jeder für sich selbst auch in Anspruch nehmen soll und die zwei Wassertretstellen, die gerade am 23. Oktober nochmals gereinigt wurden. Ebenso verwies er auf die Übersichtskarte des Wanderwege-Netzes, die im Tourismus-Büro gegen eine kleine Schutzgebühr erhältlich ist, aber auch kostenlos auf den Internetseiten der Stadt Bad Waldsee www.bad-waldsee.de eingesehen werden kann. Sein Dank richtet sich an alle Aktiven im Kneippverein.

Dr. Ana Matt konnte die Mitglieder mit einer Vorausschau aufs kommende Vereinsjahr mit folgenden Veranstaltungen begeistern: Jahresausflug und Kräuterfest, Spaziergänge um den See, Kochen mit Heilkräutern, Zusammenarbeit mit unseren Kneipp-Kindergärten, Entspannungstechniken, wie z. B. das Waldbaden durch Manuela Felbermayer de Garzòn, Kursleiterin „Waldbaden – Achtsamkeit im Wald“ und Angebote von Natascha Köhler, ausgebildete Kneipp-Gesundheitstrainerin.