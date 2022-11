Knapper 9:7-Sieg gegen Aulendorf im letzten Spiel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem knappen 9:7-Sieg in ihrem letzten Vorrundenspiel am 26. November gegen Lokalrivale SG Aulendorf III macht die 1. Herrenmanschaft der TG Bad Waldsee die Herbstmeisterschaft in der Tischtennis-Bezirksklasse perfekt.

Die Vorzeichen konnten ein spannendes Spiel erwarten lassen: Die TG war mit 11:1 Punkten Tabellenführer, Aulendorf lag jedoch mit einem Spiel weniger und 8:2 Punkten nur knapp dahinter. Nach 2:1 in den drei Eingangsdoppeln und Siegen von David König sowie Thomas Stützle im oberen Paarkreuz hieß es schnell 4:1 und es sah nach einem klareren Sieg für die Heimmannschaft aus Bad Waldsee aus.

Anschließend ging es hin und her mit den Siegen und beim Stand von 6:4 konnten Thomas Stützle und Matheos Grigoriadis auf 8:4 erhöhen, ehe die SG aus Aulendorf drei Siege in Serie erzielte. Die TGler David Minsch, Leon Minsch und Markus Czasch mussten sich jeweils geschlagen geben. Beim Stande von 8:7 musste das Schlussdoppel Stützle/Grigoriadis gegen Jurow/Merk über Unentschieden oder Sieg entscheiden. Während Stützle/Grigoriadis ihr Eingangsdoppel noch knapp mit 2:3 Sätzen gegen Lauber/Weingardt abgeben mussten, ließen sie im entscheidenden Moment nichts anbrennen und gewannen klar mit 3:0 Sätzen.

Das war der Schlusspunkt einer überaus erfolgreichen Hinrunde der 1. Mannschaft der TG, die so nicht zu erwarten war. Vor allem die jungen Spieler David und Leon Minsch sowie Lukas Dachs konnten überzeugen und wichtige Beiträge zum Gesamtergebnis leisten. Das gibt Hoffnung für die weitere sportliche Entwicklung der Mannschaft. Und mit dem erfahrenen oberen Paarkreuz David König und Thomas Stützle stehen zwei TG-Spieler mit ihren Leistungen unter den TOP 6 der Liga. Die Bilanzen aller eingesetzten Spieler waren mindestens ausgeglichen, was eine geschlossene Mannschaftsleistung widerspiegelt.

Es spielten die Hinrunde im Einzelnen: David König (11:3), Thomas Stützle (8:6), Matheos Grigoriadis (6:5), David Minsch (7:2), Leon Minsch (7:5), Lukas Dachs (3:3), Markus Czasch (5:3) und Uwe Eilers (1:1). Die Bilanz im Doppel steht bei 14:10 Siegen.