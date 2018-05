Ein überaus gelungener Jubiläumsumzug und ein ebenso gelungenes Wochenende hat in Reute zum 55. Geburtstag der Narrengilde stattgefunden. Ein Umzug mit über 3850 gemeldeten Maskenträgern, 53 Bussen und 80 teilnehmenden Gruppen bescherte nicht nur den Teilnehmern Vergnügen, auch die Zuschauer wurden für ihr Kommen belohnt.

Die Straßen in Reute entlang des Umzugswegs waren gesäumt von vielen Narren aus der Region. Reute muss schon einen besonderen Draht zu Petrus haben – anstatt wie vielerorts in Deutschland Schnee, durften sich Narren und Besucher über zwar kalte Temperaturen, aber viel Sonne freuen. Dementsprechend gut war auch die Laune. So kamen diesmal Gruppen auch aus weiter Ferne nach Reute gereist. Vier Gruppen hatten sogar über 100 Kilometer auf sich genommen, um am Narrensprung in Reute teilzunehmen. Die weiteste Anreise hatte wohl die Gruppe 75 aus Haldenwang (120 Kilometer) sowie aus Heringen als Nr. 59 und Hochwangen.

Größte Gruppe aus Ravensburg

Das erste Mal in Reute konnten die Gastgeber die Gruppe aus Hornberg/Tuttlingen begrüßen. Als stärkste Gruppe waren die die Gruppen aus Ravensburg mit 200 Maskenträgern, Leutkirch und Brochenzell mit 130 Masken vertreten. Das Patenkind aus Bergatreute war mit so vielen Maskenträgern vor Ort, dass es wohl niemanden mehr im Ort zuHause gegeben hat.

Bis zur Umzugsgruppe 10 waren die Patenkinder und die Paten der Reutener Narrengilde vertreten. Hier wird immer abgewechselt, so dass nicht immer jede Gruppe in Reute ist.

Die Närrischen Gaisbeurer hatten diesmal das Motto „Bankräuber“ – was das wohl mit der aktuellen Bauumzugsphase der örtlichen Bank zu tun haben könnte? Diese Gruppe findet man jedes Jahr immer zwischen der Gruppennummer 15 und 25.

Der Umzug wurde von vier Sprecherstationen moderiert. Verantwortlich für die erste Station war der Chronist der Narrengilde Uwe Wolfgang, die zweite Station wurde von Sonja Münsch und Claudia Schmidt begleitet. Am Gasthaus Sternen moderierte Hermann Sommer mit Gabi Pfarherr vom ANR. Und kurz vor Umzugsende trifft man traditionell auf den Büttel Volker Knörle.

Die Narrengilde Schussentäler Reute gehört bereits seit vielen Jahren dem ANR an – der Allemannische Narrenring ist ein Zusammenschluss von Narrenzünften, -gesellschaften und -gilden aus dem süddeutschen Raum. Derzeit sind 88 Zünfte mit etwa 26 000 Mitgliedern im ANR vertreten. Dieser wird in drei Regionen eingeteilt, Allgäu, Bodensee und Oberschwaben-Donau.

Nach dem Umzug fand noch rund um die Durlesbachhalle, den Dorfplatz, Zelt und um das Sportheim herum ein reges Treffen und närrisches Treiben statt. Das gute trockene Wetter tat sein Übriges dazu.