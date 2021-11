Klosterstüble Bad Waldsee überzeugt als Herzensprojekt

Seit vielen Jahren ist das Klosterstüble in Bad Waldsee eine zuverlässige Anlaufstelle für Bedürftige. Gerade in den vergangenen Monaten haben sich viele Menschen an die Initiatoren Rudi Heilig und Wolfgang Pfefferle und das Team des Klosterstübles gewandt, um Hilfe zu bekommen. Jetzt wird den Helfern selbst unter die Arme gegriffen: Ihr Projekt wurde im Rahmen des Vereinswettbewerbs der Thüga Energie als Herzensprojekt gekürt und bekommt eine Spende von 1000 Euro, wie der Energieversorger mitteilt.

Von Montag bis Freitag bekommen dort Bedürftige, die über einen entsprechenden Berechtigungsausweis verfügen müssen, einen warmen Mittagstisch. Dieser wird frisch zubereitet. 30 ehrenamtliche Helfer kümmern sich um die Verteilung und Ausgabe des Essens. Am Tisch willkommen sind auch Personen, die als Normalzahlende die Einrichtung unterstützen. „Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung, die in unsere Suppenküche fließt. Sie ist für uns eine echte Herzensangelegenheit“, sagte Rudi Heilig.