Klosterschwester: „Gut, dass wir uns mal zurückziehen müssen“

Die Kar- und Ostertage waren traumhaft warm und im Klostergarten stehen die Osterglocken in voller Blüte. Das neue Leben des Frühlings bricht an so vielen Stellen hervor. Fast wie immer!

Moment mal… irgendwie doch nicht. Manchmal muss ich mich innerlich richtig sortieren um zu realisieren, dass uns derzeit in unserem Land und in der Welt die Situation mit dem Coronavirus gut im Schach hält. Ermutigend ist für mich die Menschlichkeit und Solidarität, die durch diese Notzeit entstanden ist. Sie ist außergewöhnlich! Sie zeigt, dass wir Menschen uns danach sehnen, füreinander da zu sein, gesehen und ernst genommen zu werden. Genau dies geschieht durch die Hilfsbereitschaft und das Aufeinander angewiesen sein.

Mir kommen dazu viele Bilder aus den Zeitungen und Medien: Nachbarschaftshilfe, Jugendliche und Vereine im Einsatz gegen Vereinsamung, Lieder und Musik von den Balkonen, endlich die Anerkennung des Pflegepersonals und der Ärzte. Mir kommen auch die Bilder der vielen Militärfahrzeuge in Bergamo und der Transporte der Leichen in den USA. Lasst uns dies nicht vergessen, wenn es uns wieder besser geht. Nehmen wir dieses Miteinander als Grundlage für Verhandlungen in guten und schlechten Tagen. Es geht immer um das Wohl des Menschen.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ so lautet der erste Artikel im Grundgesetz. Ich glaube ganz fest daran, dass wir Menschen derzeit spüren, was unser Menschsein eigentlich ausmacht. Wo kommt diese immense Hilfsbereitschaft her? Dieser krasse Schnitt, dass eine ganze Nation und Weltgemeinschaft angehalten ist zuhause zu blieben, hat zwei Seiten. Ich habe den Eindruck, dass uns die Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit überrollt hat. Im Weitern glaube ich, dass sich die Natur in diesen Tagen erholt von den Übergriffen der Menschen. Gut, dass wir uns mal zurückziehen müssen. Vielleicht sieht die Welt danach wirklich anders aus. Nachdenklicher, achtsamer, mehr Wir, weniger Egoismus. Vielleicht. Es wäre zu wünschen. Lassen wir uns nicht irritieren, wenn knallharte Verhandlungen anstehen, um Existenzen zu retten. Nur auf dem Boden der Menschlichkeit sind sie neu zu bewerten. Dies wäre ein großer Gewinn aus der Krise.

Ermutigend war Mitte März zu sehen, wie Papst Franziskus in einer tiefen Geste der Solidarität alleine ein Stück zu Fuß zur Kirche Santa Maria Maggiore geht, um vor dem Pestkreuz um das Ende der Pandemie zu beten. Welch tiefes Mitgefühl und welche Solidarität! Angesichts der weltweiten Corona-Pandemie erteilte Papst Franziskus am 27. März in einem außergewöhnlichen Schritt den Segen „Urbi et Orbi“ – der Stadt und dem Erdkreis. Vor einem leeren Petersplatz betete der Papst und die Gläubigen rief er dazu auf, sich gemeinsam der Krise zu stellen. Nicht jeder für sich, nur gemeinsam könne man vorankommen.

An Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu und dass das Leben stärker ist als der Tod. In der Heiligen Schrift heißt es: „Leben und Tod lege ich Dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben!“ Dtn 30,15-20: Ich wünsche Ihnen von Herzen Friede und Segen. Bleiben Sie gesund.

Schwester M.Birgitta Harsch, Franziskanerin von Reute