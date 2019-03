Kloster Reute plant den großen Wandel

Die Ordensgemeinschaft der Franziskanerinnen von Reute zählt aktuell rund 300 Schwestern, davon leben 156 auf dem Klosterberg in Reute, fünf im Konvent St. Nikolaus in Ravensburg, weitere Wohn- und Einsartzorte der Ordensschwestern sind in Biberach, Ulm und in anderen Gemeinden in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Vier Franziskanerinnen von Reute leben und arbeiten in Brasilien und 100 in Indonesien (Sumatra, Nias, Tello, Java und Flores), wo sie sich jeweils in der Mission engagieren. Das Durchschnittsalter der Ordensschwestern in Deutschland liegt bei 77 Jahren, bei den Schwestern in Indonesien bei 38 Jahren.

Der Klosterberg mit dem Mutterhaus in Reute ist die Zentrale der Gemeinschaft – ein Ort, an dem Schwestern, Wallfahrer und Gäste Kraft schöpfen – bis heute inspiriert vom Leben und Wirken der seligen Guten Beth von Reute. Das Mutterhaus hat für alle Schwestern verteilt auf der Erdkugel besondere Bedeutung: Hier treten junge Schwestern in die Ordensgemeinschaft ein und die älteren kommen hierhin zurück zum Sterben. (kik)