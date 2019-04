Die Schüler der Klasse 8a der Döchtbühlschule haben sich gefragt, wie viel ein Kilogramm CO2 ist und sich im Rahmen des Projekts „Klimaschutz im Klassenzimmer“ gemeinsam mit ihrem Lehrer Alexander Mang auf die Suche nach Antworten und Beispielen gemacht. CO2 ist die chemische Formel für Kohlenstoffdioxid, ein farb- und geruchloses Gas, das bei der Klimaerwärmung eine wichtige Rolle spielt. Es entsteht zum Beispiel durch die Verbrennung von Kohle und Erdöl, also durch den menschlichen Energieverbrauch. Die Schüler erfuhren unter anderem, wie man ein Kilogramm CO2 greifbar darstellen kann, nämlich in Form von knapp 200 Luftballons. Das und weitere Informationen zum Thema zeigten sie an einem kleinen Infostand in der großen Pause. Auch bei der Schulversammlung, am Tag der offenen Tür und auf dem Wochenmarkt in der Altstadt stellten sie die Ergebnisse vor. Dabei wurde auch deutlich, dass man durch saisonalen und regionalen Nahrungseinkauf schon einiges an CO2 einsparen kann. Informationen und Tipps dazu stellten die Schüler auf einem Flyer mit eigenen Texten und Bildern übersichtlich dar. Auch beim diesjährigen Energietag am Samstag, 27. April, von 10 bis 14 Uhr stellt die Klasse ihr Projekt auf der Grabenmühle den interessierten Besuchern vor. Foto: Döchtbühlschule