Klettern ist eine gute Gegenbewegung zum Sitzen in Schule und Beruf

Was kann es Schöneres geben, als sich in freier Natur zu bewegen und auszutoben? Im „Abenteuer-Kletterpark Tannenbühl“ vor den Toren Bad Waldsees ist das seit gut elf Jahren sogar hoch droben in den Bäumen möglich. Eine gute körperliche Gegenbewegung zum vielen Sitzen in Schule, Beruf und Freizeit, die reichlich Konzentration erfordert und sich daher prima eignet zum Abschalten vom Alltag. Klettern ist hier nahezu ganzjährig und sogar bei leichtem Regen möglich, weil ein dichtes Dach aus Buchen die Parcours vor Nässe bewahrt.

Mit der Entwicklung seiner Freizeiteinrichtung ist Udo Petrick „sehr zufrieden“, wie er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sagt. „An guten Wochenenden klettern zwischen 400 und 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei uns hier draußen und haben mächtig Spaß dabei. Insgesamt hatten wir seit 2007 gute 300 000 Besucher“, freut sich der Aulendorfer, der den Betrieb gemeinsam mit seiner Frau Conny führt. Auch zwei Töchter sind im Kletterpark tätig, der in dieser Saison aufgrund des trockenen Frühjahrs besonders gut angelaufen ist. „Das entschädigt uns für die vielen total verregneten Wochenenden 2017, das war wirklich bitter“, räumt Petrick ein.

Als der Kletterpark vor elf Jahren eröffnete, starteten die Betreiber mit 55 Übungen. „Inzwischen können wir 170 Übungen anbieten mit unterschiedlichsten Anforderungen und einen „Kiddy-Parcours“ für Kleinkinder. Im Laufe der Jahre sind immer mehr Parcours dazu gekommen – zuletzt der beliebte „Quick-Jump“, der einen Sprung aus kribbeligen 20 Metern Höhe erlaubt“, zeigt Petrick auf, dass er seine Gewinne Jahr für Jahr reinvestiert in die Anlage. Weil das verbaute Holz Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, müssen die Podeste im Rhythmus von sieben Jahren erneuert werden. „Da fällt jedes Jahr etwas an und da wir alles selbst aufbauen, sind wir gut beschäftigt“, weiß Petrick.

Angebote für die Schulen

Obwohl es in der Region weitere Kletterparks gibt, könne sich die Waldseer Freizeitanlage im Stadtwald gut behaupten. „Wir erreichen Besucher aus einem Radius von 70 Kilometern und mit 100 verkauften Jahreskarten gleich Anfang Mai sind wir super zufrieden“, sagt der Betreiber. Auch viele Gruppen tummeln sich im Tannenbühl zwischen den Bäumen. Und in den Wochen vor den Sommerferien hangeln sich an manchen Tagen zeitgleich mehrere Schulklassen aus der Region durch den Wald. Den Schulen im Umkreis hat Petrick kürzlich ein spezielles Angebot unterbreitet, das den Klassen einmal wöchentliches Klettern im Tannenbühl ermöglichen soll. „Schüler brauchen dringend mehr Bewegung und bei uns macht das sogar Spaß!“

Egal wie viele Menschen sich zeitgleich in den Parcours aufhalten, welchen Altersklassen sie angehören und welche sportliche Fähigkeiten sie mitbringen: „Die Sicherheit beim Klettersport ist für uns zentral. Da machen wir keine Abstriche, schulen unsere Mitarbeiter laufend und der Erfolg gibt uns recht“, betont Petrick, der fünf festangestellte Mitarbeiter und bis zu 30 Trainer als Aushilfen beschäftigt.

Stärken können sich die Besucher an Kiosk und Grillhütte, wenn sie während der vierstündigen Kletterzeit eine Verschnaufpause benötigen. Die Parkplätze im Tannenbühl reichen nach Einschätzung der Betreiberfamilie an den meisten Tagen des Jahres aus und die Kooperation mit dem Stadtförster und dessen Team sei „hervorragend“. Also alles in Butter im Kletterpark? Petrick: „Ja! Einziger Wackler ist das Wetter, von dem wir abhängig sind unter freiem Himmel, aber das können wir eben leider nicht beeinflussen.“