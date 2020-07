Kleinkind im verriegelten Auto – Feuerwehr hilft

Nachdem eine Mutter am Donnerstagmorgen ihr Kind in den Kindergarten in Gaisbeuren gebracht hatte, musste sie bei ihrer Rückkehr zum Auto mit Erschrecken feststellen, dass der Wagen verriegelt war. Da sich laut Polizei im Fahrzeug nicht nur der in einem Einkaufskorb befindliche Autoschlüssel, sondern auch ein Kleinkind befand, wurde die Freiwillige Feuerwehr verständigt, die das Auto rasch öffnen konnte.