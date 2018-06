Kleine Galerie zeigt Malereien von Sabine Christmann

Im Kunstraum „Kleine Galerie“ in Bad Waldsee sind vom 8. Juli bis 9. September Werke von Sabine Christmann zu sehen. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 8. Juli, um 11 Uhr. Barbara Renftle, Kustodin der Stiftung S BC pro arte, wird einführende Worte sprechen. Christmann studierte an der Kunstakademie Karlsruhe und an der Kunstakademie Stuttgart. Seit 1986 zeigt sie ihre Werke in zahlreichen Gruppen- wie auch Einzelausstellungen, wie beispielsweise in der in der Shiseido Art Space Gallery in Tokio, Galerie Barbara von Stechow in Frankfurt oder auch der Art Cologne. Bei dem Stillleben von Christmann treten die Alltagsgegenstände auf wie Personen auf einer Bühne. Sie nehmen Haltungen ein, suchen Nähe oder Abstand, und jeder Betrachter wird die Geschichten, die sie erzählen, anders deuten, so die Ankündigung. Und auch wenn die Position der Gegenstände am Anfang festgelegt wird, ist der Malprozess nicht vorgeplant und hinterlässt sichtbare Spuren in der rauen Oberfläche, heißt es weiter. Foto: Sabine Christmann