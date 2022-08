Kleine Galerie in Bad Waldsee zeigt Stahlarbeiten von Sonja Edle von Hoessle

Im Kunstraum der kleinen Galerie im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee sind ab Sonntag, 21. August, bis zum 30. Oktober Stahlarbeiten von Sonja Edle von Hoessle zu sehen. Die Eröffnung am 21. August beginnt um 11 Uhr. Nach der Begrüßung von Axel F. Otterbach gibt Thomas Warndorf Einblicke in das Werk der Künstlerin, die 1960 in Wiesbaden geboren wurde und in Eisingen bei Würzburg und Kranidi in Griechenland lebt und arbeitet.

Mit den Stahlstäben umgrenzt die Künstlerin laut Ankündigungstext zugleich Raumhaftes, das sich zwischen den Stäben ausdehnt, durch das die Beobachter hindurchsehen können und durch das die Welt in Ausschnitten wahrgenommen werden kann. Die Endlosschleifen wollen umschritten und dabei kontinuierlich beobachtet werden. Mit dem Standpunkt und dem Blickwinkel des Betrachters verändern sich zugleich die Konstellationen der geraden und gebogenen Stäbe, verändert sich der Eindruck des raumhaften Gebildes, verändern sich die Raumbezüge der Endlosschleife zu ihrer Umgebung, weiter heißt.