Kleine Füße machen sich wieder auf in die Schule

Leuchtend gelbe Banner machen im Waldseer Stadtgebiet schon jetzt auf den Schulstart am kommenden Montag aufmerksam. Denn mit dem Schulanfang heißt es auch für Autofahrer: Aufmerksamkeit hoch – Tempo runter. Die Polizei will dabei Präsenz zeigen und zur Vorsicht mahnen. „An allen Waldseer Schulen wird es gerade zu Schulbeginn verstärkte Kontrollen der Polizei geben“, sagt Peter Korn, Sprecher der Polizeidirektion Ravensburg, auf Anfrage der SZ. Doch weder werde eine Schule Jahr für Jahr punktuell herausgegriffen und verstärkt kontrolliert, noch beschränken sich die Kontrollen rein auf Geschwindigkeitsmessungen.

„Aber wir schauen auch, ob und wie Kinder angeschnallt sind, wo sie im Auto sitzen und wo an Schulen geparkt wird, um die Kinder abzuladen“, erklärt Korn weiter. Dass insbesondere Schulanfänger auch Anfänger im Straßenverkehr sind, macht Korn deutlich: „Die ABC-Schützen brauchen besondere Rücksicht, da sie oftmals noch nicht die Gefahren im Straßenverkehr überblicken oder rechtzeitig erkennen kennen.“ Besondere Vorsicht von Autofahrern sei daher gerade im Bereich von Ampelanlagen, Haltestellen, Verkehrsinseln, Zebrastreifen und unübersichtlichen Stellen geboten.

Auf die Erstklässler wartet eben nicht nur lesen, schreiben und rechnen, sondern die zum Teil noch ungewohnte Aufgabe, sich selbstständig im Straßenverkehr zu bewegen. Obwohl die meisten der rund 2300 Schulanfänger im Kreis Ravensburg bereits im Kindergarten oder durch die Eltern auf die wichtigsten Regeln hingewiesen wurden, ist das Erlernte vor Aufregung oft schnell vergessen. Deshalb empfehlen Polizei und Landratsamt, schon vor Schulstart den Schulweg immer wieder praktisch zu üben. Einfache Wege sollten mindestens vier Mal, schwierigere bis zu zehn Mal zurückgelegt werden – egal ob sie zu Fuß oder mit dem Bus zurückgelegt werden. Für alle Erstklässler bietet das Team von Omnibus Müller Eltern und Kindern an, die Stadtrand-Buslinie kennenzulernen. Zur Probefahrt geht´s am Mittwoch, 12. September, um 14.30 Uhr an der Eugen-Bolz-Schule und um 14.35 Uhr an der Döchtbühlschule. Danach wird einmal die ganze Stadtrand-Runde abgefahren.

Doch auch im vermeintlich gut gesicherten „Eltern-Taxi“ können Gefahren lauern. Deshalb muss auch auf Kurzstrecken auf eine korrekte Sicherung im Kindersitz geachtet werden. Denn ohne Kindersitz entspricht ein Aufprall mit 50 Stundenkilometern einem Sturz auf Beton aus dem dritten Stock. Ein Aufprall mit einer Geschwindigkeit von nur 15 Stundenkilometern kann bereits tödliche Folgen haben.

Die wichtigsten Tipps der Polizei:

Rechtzeitig losgehen und Hektik auf dem Schulweg vermeiden

Gefahrenstellen und richtiges Verhalten mit dem Kind besprechen und üben

Schulweg regelmäßig auf zusätzliche Gefahrenpunkte überprüfen (etwa Baustellen)

Helle Kleidung und Reflektoren erhöhen die Erkennbarkeit um ein Vielfaches

Als Eltern selbst Vorbild sein

Fahrradfahrern nur mit Helm und nach der Radfahrausbildung in einer Jugendverkehrsschule

Kinder im „Eltern-Taxi“ immer vorschriftsmäßig sichern

An Schulen vorschriftsmäßig parken