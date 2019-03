„Kleidertausch statt Kleiderrausch“ war das Motto der Kleidertauschparty am vergangenen Sonntag. Das Jugendkulturhaus Prisma und die „AG Eine Welt“ hatten laut Mitteilung zusammen mit vier Schülerinnen der Edith-Stein-Schule eingeladen. Die Idee kam von den Schülerinnen, in deren Händen auch der Schwerpunkt der Organisation lag. Im Rahmen einer Seminararbeit wollten sie einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Die AG Eine Welt präsentierte die Ausstellung „Ich nähe deine Kleidung“ und sorgte für die Verpflegung, während das Jugendhausteam als Mädchen für alles und die Getränke zur Verfügung stand.

Die Grundidee war, besonders Mädchen und junge Frauen anzusprechen. Ab 13 Uhr kamen die Besucherinnen mit Kleidungstücken, die modern und gut erhalten waren, bei den Besitzerinnen allerdings nicht mehr aus dem Kleiderschrank genommen wurden. Ab 14 Uhr ging das große Tauschen los. Etwa 60 Besucherinnen hatten bis zu zehn Kleidungsstücke mitgebracht, so dass eine große Auswahl angeboten und jede Besucherin fündig werden konnte. Viele probierten sich dann auch mutig durch das Angebot, führten ihre neuen Errungenschaften vor und tauschten munter hin und her. So wurde eine Alternative zum Fast Fashion Konsum aufgezeigt.