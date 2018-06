Klawitter zeigt farbenfrohe Ölbilder

Die Künstlerin Alla Klawitter aus Bad Waldsee zeigt bei einer Ausstellung im Wohnpark am Schloss ab Freitag, 15. Juni, farbenfrohe Ölbilder, die in den letzten Monaten in ihrem Atelier entstanden sind. Die Vernissage im Foyer der Seniorenwohnanlage beginnt um 16 Uhr.

Wie in einer Pressemitteilung der St. Elisabeth-Stiftung zu lesen ist, wird die Vernissage musikalisch gestaltet von den „Soulsisters“ Ruth und Judith Angele aus Seibranz. Klawitter ist studierte Historikerin und Kunsthistorikerin. In ihrer Heimat Ukraine habe sie sich nach ihrem Abschluss an der Universität künstlerisch in Kursen entsprechend weitergebildet. Zudem arbeite sie als Literatur- und Kunstredakteurin bei mehreren Verlagen in Kiew. Seit 1997 lebt sie in Süddeutschland und beschäftigt sich mit Aquarellmalerei und Grafik. Als freischaffende Künstlerin arbeitet sie seit 2006 in Bad Waldsee und hat ihre Arbeiten auch schon einige Male in der Region öffentlich ausgestellt.

Die 53-Jährige hat unter anderem den Ravensburger „Türmekalender“ 2007 und Weihnachtspostkarten mit Motiven aus der Kurstadt gestaltet. Später folgte ein Kalender im Auftrag der Kirchengemeinde St. Peter mit Kirchen und Kapellen aus dem Raum Bad Waldsee. Ihre Arbeiten finden sich auch in einem Buch mit russischen Gedichten.

Während Klawitter sich früher vorwiegend mit Aquarellfarben und Mixed-Media-Technik auf Leinwand befasste, hat sie sich inzwischen der Ölmalerei zugewandt, heißt es in der Mitteilung: Dabei lege sie großen Wert auf „Farbkombination und –klang“. Für ihre neue Ausstellung habe sie sich keine bestimmte Thematik vorgenommen, weil sie sich nicht einschränken lassen wolle. „Ich male mir sozusagen meine eigene Stimmung. Wichtig sind für mich die Spannung der Formen, der Farben, die Beziehung zur präsenten Umgebung und meine eigene, innere Stimmung als aufregende Impulsgeber für meine Arbeit“, wird Klawitter in der Pressemitteilung zititert: „Im Wohnpark am Schloss zeige ich meine Ölbilder erstmals in der Öffentlichkeit und ich bin sehr gespannt auf die Reaktion der Besucher.“