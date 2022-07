Klassik am Sonntagnachmittag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Klavierklasse der Jugendmusikschule Bad Waldsee folgte einer von Bodo Franz ausgesprochenen Einladung der Wohngemeinschaft in der Muschgaystrasse zu einem klassischen Konzert. Elena Becker-Schramm wählte drei Pianistinnen fürs Konzert aus: Lea Dümmler, Maja Steinestel und Lina Dümmler. Die jungen Pianistinnen boten ein Konzert auf höchstem Niveau und erfreuten so die Musikliebhaber des Hauses.

Lea eröffnete das Konzert mit Oskar Merikantos romantischem „valse lente“, das bestens zum von Regine Smolka vorgetragenen Text passte. Die erst 15 -jährige Lina folgte mit einer weiteren einschmeichelnden Komposition, nämlich „City of Stars“ aus dem Film Lalaland. Danach wurde es richtig klassisch: Lea interpretierte Frédéric Chopins anspruchsvolle „Nocturne in Es-Dur“ sehr gefühlvoll. Auch Maja setzte das Programm mit Chopin fort und interpretierte die Etüde Op.25 Nr.7 zur Begeisterung der Zuhörer. Lina führte mit „Skinny love“, angelehnt an Birdy’s Cover in unsere Tage und inspirierte Smolka zum Vortrag Erich Frieds Gedicht über die Liebe. Die Höhepunkte des Konzerts waren sicher Leas Nocturne von Go sowie Majas Ballade in g-moll von Chopin. Toll, wie Lea dieses gedankenvolle lyrische Musikstück mit so schwierigen Läufen exakt spielte. Und Maja glänzte mit einer großartigen Interpretation der umfangreichen Ballade perfekt und übrigens völlig auswendig!