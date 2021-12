Klasse des Gymnasiums Weingarten erlebt Kunstunterricht in der Kunstgalerie

Beispielhafter Kunstunterricht hat der Leistungskurs Kunst des Gymnasiums Weingarten am Dienstag erlebt.

Unter der Leitung der Kunsterzieherin und Künstlerin Anne Boesenberg haben die Schülerinnen und Schüler die Ausstellung -beyond the landscape- Arbeiten von Fryderyk Heinzel in der kleinen Galerie im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee besucht. Die Lehrerin hat vor Ort und unter Erfüllung der Corona-Maßnahmen ihren Unterricht zum Thema abgehalten und die Klasse selber Beispiele dazu erschaffen lassen.