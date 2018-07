Klarinettistin Sayaka Schmuck bringt erste CD auf den Markt

Die gebürtige Waldseer Musikerin Sayaka Schmuck bringt im August ihre erste professionell produzierte Ensemble-CD „Von Klassik bis Tango“ auf den Markt. Darauf zu hören sind ihre beiden Ensembles „Trio Schmuck“ und das „Klarinettentrio Schmuck“, die deutschlandweit jährlich bis zu 80 Konzerte geben. Eingespielt wurde die CD im SWR-Studio Kaiserslautern – sie erscheint beim bekannten Klassik-Label Hänssler.

Auch in Zeiten von iTunes und anderen Online-Musikportalen möchten viele Musiker eine eigene CD produzieren. Offenbar ist das Herunterladen von Musik aus dem Internet nicht alles. „Für mich und für viele meiner Kollegen ist eine eigene professionelle CD ein unglaublicher Schatz – ein Produkt aus jahrzehntelangem Üben und Proben, aus Erfahrung, Team-Geist im Ensemble und eigener Kreativität. Und auch irgendwie ein Lebenswerk, zumal die CD international auf den Markt kommt“, sagt die Klarinettistin im SZ-Gespräch. Dabei müsse man als Musiker inzwischen sehr darum kämpfen, dass sich ein Label überhaupt für ein Ensemble interessiert und bereit sei, eine CD herauszubringen, hat die 37-Jährige erfahren.

In den Besetzungen Klarinette, Violine/Viola und Klavier sowie zwei Klarinetten und Bassetthorn haben die Schmuck-Trios auf der genannten CD die beliebtesten Stücke aus ihren Konzertprogrammen eingespielt. Finanzieren muss Schmuck, die ihre musikalischen Wurzeln in Bad Waldsee hat, das Werk allerdings weitestgehend aus der eigenen Tasche. Als Kopf beider Klarinetten-Ensembles trägt sie zudem das Risiko alleine. Mit Hilfe einer Finanzierungskampagne (siehe Kasten) sammeln die Musiker deshalb Geld für diese Produktion. „Spender bekommen tolle ’Dankeschöns’ wie Probenbesuche, signierte Bilder, private Hauskonzerte, Unterricht und vieles mehr“, kündigt Schmuck an, die mit ihrer Familie in Hannover lebt.

Aufgewachsen ist die Musikerin in Gaisbeuren. Im Jahr 2000 hat sie am Waldseer Gymnasium Abitur gemacht und schon als Kind hat sie sich von der Musik inspirieren lassen. Mit fünf Jahren spielte sie in der Jugendkapelle und später dann in der Stadtkapelle, bevor sie in Weimar, Hannover und Berlin Musik studierte. Jahrelang spielte sie Klarinette in renommierten Orchestern und war weltweit auf Achse. Unter anderem hatte sie ein Engagement als Solo-Es-Klarinettistin beim Gewandhausorchester Leipzig.

Inzwischen ist sie freiberuflich tätig als Musikerin und konzertiert bundesweit mit ihren beiden Trios. Hauptgrund dafür ist ihr Sohn Tom Maximilian, der Anfang Juni geboren wurde. Schmuck hält den Kontakt in ihre Heimatstadt und besucht hier regelmäßig ihre Familie und Freunde. „Meine Eltern möchten den Kleinen natürlich so oft sehen, wie es geht, und deshalb komme ich in der nächsten Zeit noch häufiger nach Bad Waldsee“, kündigt Schmuck an, die in der Weihnachtszeit auch wieder ein Konzert geben wird im Maximilianbad. Ihren frühesten Kontakt zur Musik erhielten die musischen Schwestern Sayaka und Yumi übrigens durch ihren Vater Günther Schmuck, der Ehrenmitglied der Stadtkapelle ist.