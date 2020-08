Klappernde Lkw rauben Anwohner den Schlaf

Anwohner der Bundesstraße 30 in Reute-Gaisbeuren sind genervt. Lkw klappern bei Tag und bei Nacht, immer wieder tut es einen Schlag. Wenn große Autos vorbeifahren, ist ein Klackern zu hören. Eine einfache Lösung gibt es nicht, denn bauliche Mängel und ein immer schlechter werdender Fahrbahnzustand sind die Ursach, teilt die Waldseer „Initiative B 30“ mit.

Fahrbahnbelag ist marode

Der Fahrbahnbelag in der Ortsdurchfahrt Gaisbeuren liegt laut Mitteilung seit rund 16 Jahren. Er sei damit einer der ältesten Straßenbeläge der Bundesstraße 30 und Gaisbeuren der einzige Ort von Ulm bis Friedrichshafen, der noch keinen lärmarmen Fahrbahnbelag hat. Mit zunehmendem Alter würden Asphaltbeläge an Elastizität verlieren und brüchig werden. Der Fahrbahnbelag in Gaisbeuren ist sei mittlerweile durchzogen von Spurrinnen und Rissen. Vor allem bei Regen stehe das Wasser in den Spurrinnen auf der Fahrbahn, wodurch sich die Verkehrssicherheit reduziere und die Lärmbelastung erhöhe. Das Straßenbauamt im Landratsamt Ravensburg berichte von Asphaltausbrüchen in der gesamten Ortsdurchfahrt. Die größten Schäden würden regelmäßig ausgebessert.

Seit 2019 in der Ortsdurchfahrt Fahrbahnmarkierungen erneuert wurden, sei es zu einer weiteren Lärmbelastung gekommen. Die Ursache für den erhöhten Geräuschpegel liegt laut der Initaive darin, dass die neue Markierung auf die alte aufgebracht wurde. In Kombination mit verstärkt auftretenden Spurrinnen, entstehe im Tal der Spurrinnen zur neuen Markierung ein größerer Absatz. Durch diesen Absatz würden Ladeflächen von Lkw beim Überfahren in Schwingung geraten, wodurch es zu den klappernden und knallenden Geräuschen kommt. Eine Möglichkeit zur manuellen Nachbearbeitung der Markierung gebe es nicht.

Fahrbahnsanierung möglich

Das Land Baden-Württemberg führt in regelmäßigem Abstand von vier Jahren eine Zustandserfassung und -bewertung von Bundes- und Landesstraßen durch. Auf dieser Grundlage werden die zu sanierenden Streckenabschnitte auf Bundes- und Landesstraßen festgelegt und eine Dringlichkeitsliste erstellt. Das Regierungspräsidium Tübingen erwarte Ende 2020 die Auswertung der neuesten Zustandserfassung, heißt es weiter. Die Behörde gehe davon aus, dass eine Fahrbahndeckenerneuerung in der B 30-Ortsdurchfahrt Gaisbeuren in den nächsten zwei bis drei Jahren kommen könnte. Dann werde auch der Einsatz eines lärmarmen Fahrbahnbelags geprüft.