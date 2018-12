Klangvolle „Helden, Mythen und Legenden“

Vorbei an der hell beleuchteten Kirche hat der Weg den Besucher zur Burg geführt, deren Eingangstor thematisch festlich geschmückt schon auf den Höhepunkt im Jahresrhythmus des Musikvereines Concordia Michelwinnaden einstimmte: Am dritten Adventssamstag fand hier traditionell das Jahreskonzert der Musikkapelle statt – diesmal unter dem Motto „Helden, Mythen, Legenden“.

46 Musiker fieberten laut Pressemitteilung des Ortsvorstehers Frieder Skowronski ihrem Auftritt entgegen. Ihre Dirigentin Karin Michele-Klösges hatte demnach ein anspruchsvolles Programm für diesen Abend zusammengestellt, weil sie gewollt habe, dass ihre Michelwinnadener die beim Kreismusikfest erhaltene Auszeichnung „sehr gut“ unter Beweis stellten. Und so seien alle ausgewählten Stücke in der Oberstufe und eines sogar in der Höchststufe angesiedelt gewesen.

Heldenhaft und spannungsreich

Der Einstieg in das gut zweistündige Konzert erfolgte dann „Unter Blitz und Donner“, einem von Johann Strauß Sohn komponierten Stück. Dieser hatte mithilfe seiner Mutter entgegen den Wünschen des Vaters eine musikalische Laufbahn eingeschlagen, was zur damaligen Zeit etwas durchaus Heldenhaftes hatte. Mit der Suite „Tirol 1809“ ging es spannungsreich in drei Sätzen durch die Zeit der Tiroler Aufstandsbewegung. Der Komponist Sepp Tanzer hat in seinem Stück einige Originalthemen aus der damaligen Zeit aufgenommen und endet mit dem „Springeser Schlachtlied“.

Um die Helden der Lüfte ging es in der von Ron Godwin komponierten Filmmusik zu „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“, einem beschwingten Stück, bei dem die Zuhörer sprichwörtlich die Luft in Form der Pfeifenklänge um die Ohren pfiff. In Franz von Suppés „Banditenstreiche“ nahmen die Musiker die Zuhörer mit auf eine italienische Hochzeit Mitte des 18 Jahrhunderts. Die musikalische Umsetzung der schleichenden Diebe und die operettenhaften Klänge begeisterten laut Mitteilung das Publikum, das danach mit dem Graf-Zeppelin- Marsch von Carl Teike in die Konzertpause verabschiedet wurde.

„Symphonic Suite from Robin Hood“, ein Stück aus der Höchststufe der Blasmusik mit dramatischen Wendungen und einem Solo von Theresa Strobel an der Oboe, zeigte im zweiten Teil das ganze Können der Michelwinnadener Bläser auf. Janina Gnand am E-Piano und Herbert Miller am Saxofon waren als Solisten die Helden des weltbekannten Queen-Songs „Bohemian Rhapsody“, den Philip Sparke für die Blasmusik umschrieb, ohne dass die rythmische und klangliche Vielfalt des Orginals verloren gingen.

Viel Beifall für die Solisten

Louis Armstrong, der Legende der Musikgeschichte schlechthin, war das Medley „Satchmo!“ mit den Melodien aus „What a Wonderful World, „Hello Dolly“, dem „St. Louis Blues“ und „When the Saints Go Marching in“ gewidmet. Gleich fünf Solisten, Matthias Preiß (Klarinette), Tobias Schmid (Trompete), Marcus Pfeiffer (Posaune), Thomas Lemmle (Tuba) und Marcel Steinhauser (Schlagzeug), stellten beim Abschluss des Konzertes ihre Fähigkeiten unter Beweis und seien nebst der ganzen Kapelle mit lang anhaltendem Beifall belohnt worden, heißt es. Viel Wertschätzung hätten die anschließenden Dankesworte von Johannes Hepp (Vorstand) und Daniel Schmid (Jugendleiter) gezeigt, die sich besonders über das Engagement der Jungmusiker in den D2- und D3-Kursen während der Sommerferien und über die zwei Jungmusiker Julia Stärk und Moritz Schwägler, die zum erste Mal beim Jahreskonzert dabei waren, gefreut hätten. Und auch der an Martina Nunnenmacher mit den Worten „Blumen kann jeder“ überreichte „Dankes-Wurstkorb“ sei von Herzen gekommen.