Kläranlage in Reute wird geschlossen

Die Kläranlage Reute wird spätestens zum 31. Dezember 2027 geschlossen. Die Abwasserreinigung soll künftig in der Kläranlage Bad Waldsee erfolgen, die modernisiert und erweitert werden soll. Für die Arbeiten inklusive Legung einer Schmutzwasserleitung von Reute nach Waldsee entstehen insgesamt Kosten in Höhe von rund 11,3 Millionen Euro (Fördermittel sind möglich). Der Gemeinderat hat die Vorhaben in der Sitzung am Montag ohne Diskussion einstimmig befürwortet.

Wie bereits berichtet, wären in der Kläranlage in Reute erhebliche Investitionen erforderlich. Ein weiteres benötigtes Nachklärbecken ist am Standort nicht möglich, daher müsste die Kläranlage woanders komplett neu gebaut werden. Daher soll das Schmutzwasser nach Waldsee in die Kläranlage gepumpt werden. Die jedoch hat bereits ihre Auslastungsgrenze erreicht, ein drittes Nachklärbecken muss gebaut werden. Zudem steht der Neubau eines Belebungsbeckens an. Weitere geplante Vorhaben: Ein neues Gebäude zur Schlammbehandlung, ein Neubau des Zwischenhebewerks, die Sanierung des Sandfangs sowie die Erneuerung der Rechenanlage und des Faulturms. In Summe ergeben sich Kosten in Höhe von rund 11,3 Millionen Euro. Die Stadtverwaltung wurde per Beschluss beauftragt, die Planungsaufträge für die einzelnen Bauabschnitte vorzubereiten.

Der genaue Zeitpunkt der Schließung der Kläranlage in Reute steht noch nicht fest und hängt vom Zeitplan der Bauarbeiten an der Kläranlage in Bad Waldsee ab. Spätestens jedoch zum 31. Dezember 2027 muss in Reute Schluss sein, dann laufen die wasserrechtlichen Erlaubnisse ab.