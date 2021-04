Kita-Kinder freiwillig zuhause testen

Alle Eltern der Bad Waldseer Kita-Kinder haben seit dieser Woche die Möglichkeit, ihre Kinder kostenlos und freiwillig zuhause auf das Coronavirus zu testen. Das teilt die Stadt Bad Waldsee mit. Die Teststrategie sehe vor, dass die Tests jeweils am Sonntagabend stattfinden.

Spuck-Tests kommen zum Einsatz

Zum Einsatz komme ein Spuck-Test zur Eigenanwendung, bei dem Speichel durch einen Trichter in eine Lösung eingebracht wird. Diese Lösung werde dann wiederum auf die Testkassette aufgebracht.

Auch für Krippenkinder sollen Testverfahren kommen

Getestet werden können zunächst alle Kinder ab drei Jahren sowie kleinere Kinder in altersgemischten Gruppen, so die Stadt in einer Pressemitteilung. In den Krippen gebe es aufgrund der für diese Altersgruppe schwierigen Handhabung des Spuck-Tests momentan noch kein Testangebot. Die Stadtverwaltung plane hier jedoch, ein anderes Testverfahren anzubieten.

Schließung von Einrichtungen soll vermieden werden

Auch die Häufigkeit des Testangebotes werde noch erweitert – abhängig davon, wann die Lieferungen von Test-Kits eintreffen. Die Stadtverwaltung hoffe, durch diese Teststrategie auch in den Kindertageseinrichtungen die Anzahl der Corona-Fälle sowie die Quarantäneanordnungen minimieren zu können. Wer mitmacht, leiste einen „wertvollen“ Beitrag dazu, Quarantänefälle oder gar das Schließen von Betreuungseinrichtungen zu vermeiden.