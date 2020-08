Kirchliche Termine am Wochenende 8./9. August in Bad Waldsee und Aulendorf im Überblick

Die Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee finden in der Regel im Freien statt. Dazu dürfen Hocker, Picknickdecken und die eigenen Gesangbücher mitgebracht werden. Nur bei Regen finden die Gottesdienste in den Kirchen statt.

In der St.-Martin-Kirche in Aulendorf wird es eine begrenzte Zahl von Mitfeiernden bei allen Gottesdiensten geben können. Entsprechend des Mindestabstands von zwei Metern von allen Seiten können in der Pfarrkirche nur 71 Personen gleichzeitig mitfeiern. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle Gottesdienstbesucher wird empfohlen.

Katholische Kirchengemeinden

Aulendorf St. Martin: Samstag 18 Uhr Vorabendmesse, Sonntag 10 Uhr Hl. Messe

Bad Waldsee St. Peter: Samstag 19 Uhr Eucharistie, Sonntag 9.30 Uhr Eucharistie

Haisterkirch St. Johannes Baptist: Sonntag 19 Uhr Eucharistie in Hittisweiler vor der Kapelle, bei Regen in der Pfarrkirche, als Patroziniumsfeier für Hittisweiler und Ehrensberg

Michelwinnaden St. Johannes: Sonntag 9 Uhr Wort-Gottes-Feier

Reute St. Peter und Paul: Sonntag 10.30 Uhr Eucharistie

Bergatreute St. Philippus und Jakobus: Sonntag 9 Uhr Amt

Molpertshaus: Samstag 19 Uhr Vorabendmesse

Wolfegg St. Katharina: Sonntag 10.30 Uhr Amt, 15 Uhr Rosenkranz

Alttann: Sonntag, 10.30 Uhr Amt

Rötenbach: Sonntag 9 Uhr Wort-Gottes-Feier

Evangelische Gottesdienste

Alttann: Sonntag 10 Uhr Gottesdienst mit Pfr. i.R. Stiehler, mit den üblichen Corona-Sicherheitsmaßnahmen

Aulendorf: Sonntag 10 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Weag, keine Voranmeldung erforderlich, bei allen Gottesdiensten bitte einen Mund-Nasen-Schutz tragen beim Rein-und Rausgehen und Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Die evangelische Thomasgemeinde singt wieder! Das Singen ist nur unter strengen Auflagen erlaubt. Alle, die mitsingen wollen, müssen dazu einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Abstandsregel von zwei Metern zwischen den Gottesdienstbesuchern muss weiterhin eingehalten werden.

Bad Waldsee: Sonntag 9.30 Uhr mit Pfr. Bertl, allerdings mit begrenzter Teilnehmerzahl und den vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln

Gottesdienste der Neuapostolischen Kirche Bad Waldsee, Bauernjörgstraße 29: Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst, Mittwoch 20 Uhr. Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung beim Gemeindevorsteher: Mike Friedemann Telefon 07582 / 91855 oder mobil unter 0172 / 3540157.