Da die Anmeldung zum Gottesdienst in Bad Waldsee, Haisterkirch, Michelwinnaden und Reute eingestellt wurde, werden in den Kirchen an den ausgewiesenen Sitzplätzen jeweils ein kleines Kärtchen und ein desinfizierter Stift bereitlegt. Dort müssen die Gottesdienstbesucher ihren Namen und Telefonnummer eintragen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Kärtchen werden vier Wochen aufbewahrt und danach vernichtet. In der St.-Martin-Kirche in Aulendorf wird es lediglich eine begrenzte Zahl von Mitfeiernden bei allen Gottesdiensten geben können. Unter Einhaldung des Mindestabstands von zwei Metern von allen Seiten können in der Pfarrkirche bis zu 71 Personen gleichzeitig mitfeiern. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle Gottesdienstbesucher wird empfohlen.

Katholische Kirchengemeinden

Aulendorf St. Martin: Samstag 18 Uhr Vorabendmesse; Sonntag 9 Uhr Hl. Messe, 10.30 Uhr Hl. Messe

Bad Waldsee St. Peter: Samstag 19 Uhr Eucharistie; Sonntag 9.30 Uhr Eucharistie, 11 Uhr Eucharistie am Schlossee

Haisterkirch St. Johannes Baptist: Sonntag 19 Uhr Eucharistie, Patrozinium im Klosterhofgarten

Michelwinnaden St. Johannes: Sonntag 9 Uhr Eucharistie

Reute St. Peter und Paul: Sonntag 10.30 Uhr Eucharistie

Bergatreute St. Philippus und Jakobus: Sonntag 10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier, anschließend Fahrradsegnung

Molpertshaus: Sonntag 9 Uhr Wort-Gottes-Feier

Wolfegg St. Katharina: Sonntag 9 Uhr Amt

Alttann: Sonntag 10.30 Uhr Amt

Rötenbach: Samstag 19 Uhr Vorabendmesse

Evangelische Gottesdienste

Alttann: Sonntag 10 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin Heike Nowigk, mit den üblichen Corona-Sicherheitsmaßnahmen

Aulendorf: Sonntag 9 Uhr und 10 Uhr mit Prädikant Dr. Ralf Laichinger, keine Voranmeldung erforderlich, bitte einen Mund-Nasen-Schutz tragen, beim Rein- und Rausgehen

Bad Waldsee: Sonntag 9.30 Uhr mit Pfarrer Bertl, allerdings begrenzte Teilnehmerzahl und vorgeschriebene Abstands- und Hygieneregeln

Gottesdienste der Neuapostolischen Kirche Bad Waldsee, Bauernjörgstraße 29: Sonntag 10 Uhr, Mittwoch 20 Uhr. Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung beim Gemeindevorsteher Mike Friedemann Tel. 07582/91855 bzw. 0172-3540157.