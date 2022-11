Kirchengemeinde und Kloster Reute feiern das Gut-Betha-Fest

Mit der Lichterprozession am Donnerstagabend, 23. November, begehen die Kirchengemeinde Reute und die Franziskanerinnen von Reute gemeinsam den Gedenktag der Seligen Guten Beth. Um 19 Uhr beginnt dieser stimmungsvolle Auftakt am Brunnen in der Dorfmitte. Das teilt die Seelsorgeeinheit Bad Waldsee mit.

Hinauf zum Klosterberg

Mit Gebeten und Gesängen geht es dann zum Klosterberg hinauf und ans Grab der Guten Beth, traditionell der Auftakt zum Gut-Betha-Fest. Die Franziskanerinnen laden im Anschluss die Teilnehmer noch zu Tee und Zopfbrot ein, bei trockener Witterung auf dem Vorplatz der Kirche, bei schlechter Witterung im hinteren Teil der Kirche unter der Empore, so die Seelsorgeeinheit.

Coronabedingt wurde das Gut-Betha-Fest, der „National-Feiertag“ der Reutener Katholiken, in den vergangenen zwei Jahren in etwas anderer, auch reduzierter Form gefeiert. Dieses Jahr möchten die Verantwortlichen wieder an die schönen Traditionen anknüpfen, die es ohne Corona-Bestimmungen gab, erläutert die Seelsorgeeinheit Bad Waldsee.

Weiter geht es ab Freitagmorgen

Das beinhaltet nach Angaben der Seelsorgeeinheit den festlichen Gottesdienst am Freitagmorgen um 10 Uhr, zu dem Wallfahrerinnen und Wallfahrer aus dem gesamten Oberland erwartet werden. Musikalisch wird die Feier von Kirchenmusikerin Verena Westhäusser und Pfarrer Stefan Werner umrahmt.

Grab der seligen Elisabeth Achler (Gute Beth) in der Pfarrkirche- und Wallfahrtskirche Reute. (Foto: Seelsorgeeinheit Bad Waldsee)

Am Ende des Gottesdienstes besteht laut Seelsorgeeinheit die Möglichkeit zum Empfang des Einzelsegens mit der Gut-Beth-Reliquie. Festprediger wird heuer Hermann Merkle sein, Pastoralreferent i.R., der im Vorstand vom Pax Christi-Verband der Diözese Rottenburg-Stuttgart mitarbeitet.

Fürsprecherin und Mitbeterin für den Frieden

Beweggrund für diesen Gast ist die Intention für das diesjährige Fest, bei dem auf die gute Beth vor allem als Fürsprecherin und Mitbeterin für den Frieden geschaut werden soll. Dabei geht es laut Seelsorgeeinheit Bad Waldsee um den Frieden in der Welt, besonders in der Ukraine, aber auch um den Frieden in der Kirche, in den Familien und im eigenen Herzen.

Nach einem Mittagessen für geladene Gäste geht der Reigen der Gottesdienste weiter: um 14 Uhr mit einem Friedensgebet in der Pfarr- und Wallfahrtskirche, das von den Klosterschwestern gestaltet wird, genauso wie die feierliche Vesper zum Abschluss des Tages um 17.30 Uhr, ebenfalls in der Pfarrkirche. Die Türen der Pfarrkirche stehen den ganzen Tag offen, um für Pilger und Pilgerinnen die Möglichkeit zu geben, am Grab der Guten Beth in stillem, persönlichen Gebet zu verweilen.