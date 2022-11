Kirchengemeinde Reute gedenkt der Toten an Allerheiligen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Vormittag des Feiertages wurde das Fest „Allerheiligen“ in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul gebührend gefeiert. Zusammen mit dem Kirchenchor feierte Pater Hubert einen festlichen Gottesdienst. In seiner Predigt stellte der Zelebrant einen aktuellen Bezug zu bekannten Heiligen her. So wird der der heilige Leonhard als Ortspatron von Gaisbeuren gerne als Helfer bei Tierkrankheiten angerufen. Bekannt ist auch die heilige Ottilia, sie gilt als Helferin bei Augenleiden. Während der heilige Quintinus quälenden Husten lindern soll, wird bei Zahnschmerzen ein Gebet zur heiligen Apollonia geschickt. Auch heute noch wird besonders oft der heilige Antonius angerufen und auch dafür Opfergeld gespendet, er soll sich doch bitte um das Auffinden verlorener oder verlegter Gegenstände kümmern.

Mit feierlichem Chorgesang gestaltete der Kirchenchor St. Peter und Paul den Festgottesdienst. Unter der Leitung von Bernadette Behr erklangen bekannte Chorwerke aus den Epochen österreichische Klassik und französische Romantik. Eröffnet wurde der Gottesdienst mit „Excultate Deo“ von Michael Haydn. Pfarrer Stefan Werner übernahm als Chorsänger den Solopart beim „Credo“. Leo Straßner begleitete den Chor meisterhaft an der Orgel. Nach „Panis Angelicus“ und „Notre Pére“ folgten „Pie Jesu“ und „In Paradisum“ von Gabriel Fauré aus dem Requiem op. 48. Großer Beifall der vielen Kirchenbesucher am Schluss des Gottesdienstes zeugte von der Professionalität des Kirchenchors.

Nachmittags versammelten sich einige hundert Personen auf dem Friedhof. Bei angenehmer Temperatur kamen hier die vielen liebevoll geschmückten Grabstätten zur besonderen Geltung. Pater Hubert Vogel dankte den Angehörigen für ihr Gedenken an die Verstorbenen das ganze Jahr über, in besonderer Weise aber am Festtag Allerheiligen. Jetzt wurden die Namen der im vergangenen Jahr verstorbenen Gemeindemitglieder vorgetragen. Verstorben sind diesem Zeitraum 15 Frauen und zehn Männer, ihren Grabstätten galt die besondere Hinwendung. Die Gedenkfeier wurde von der Musikkapelle Reute-Gaisbeuren unter den Dirigat von Daniel Maucher mit passenden Liedern und Chorälen musikalisch umrahmt. Zum Abschluss ging Pater Hubert durch die Reihen des Friedhofs und besprengte die Gräber mit Weihwasser.