Kirchengemeinde feiert ihre Beschützer

Gut besucht ist der am Wochenende von der Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Reute ausgerichtete Gottesdienst in der Pfarr- und Wallfahrtskirche in Reute gewesen. Zahlreiche Besucher aus der Gemeinde und eine stattliche Anzahl an mitfeiernden Schwestern des ortsansässigen Klosters begingen laut Pressemitteilung die Feier zur Schutzherrschaft und zur Aufnahme der neuen Ministranten.

Die Feierlichkeiten begannen mit dem festlichen Einzug durchs Hauptportal und einer großen Zahl an Ministranten. Während dem gesamten Gottesdienstes standen die elf neuen Minis – neben den Kirchenpatronen, dem heiligen Petrus und Paulus – stets im Mittelpunkt. Neben dem Kirchenchor und vielen Mitfeiernden waren die beiden Zelebranten Pfarrer Werner und Diakon Marcel Görres zugegen. Letzterer verlas das Evangelium über Petrus, den Fels, auf den die Kirche in Reute gebaut sei, und dem der Schlüssel zum Himmel übergeben worden sei.

Die von Pfarrer Werner übernommene Predigt war als Interview zwischen einem Reporter der „Schwäbischen Rundschau“ (Ralph Nolte) angelegt. Im Zwiegespräch kam man auf den Schutzheiligen der Ministranten, Tarzisius, zu sprechen. Der Legende nach war dieser ein römischer Junge. Dessen Aufgabe war es, den Kranken die heilige Kommunion nach Hause zu bringen. Hierbei wurde er von Heiden erwischt und zu Tode geprügelt, wie die Gemeinde vom Oberministrant Matthias Brändle erfuhr. Da sein Gedenktag am 15. August mit dem Feiertag Mariä Himmelfahrt zusammenfalle, sei sein Gedenken im Laufe der Zeit etwas verblasst.

Pfarrer Werner wiederum drehte während der Predigt den Spieß um und interviewte den Reporter und die Gemeindemitglieder. Er stellte die Frage: „Was gibt uns Halt im Leben?“ Die Antworten waren so vielschichtig gewesen, wie die Kirchengemeinde zusammengesetzt, hießt es im Pressebericht der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee. So seien unter den Antworten vor allem die Familie, Beziehungen, das ewige Leben und die Gemeinschaft genannt worden.

Anschließend wurden die elf neuen Ministrantinnen und Ministranten feierlich und einzeln zu ihrem Dienst in der Kirche berufen und ernannt. Als sichtbares Zeichen ihres neuen Dienstes bekam jeder Neuling die bronzene Ministrantenplakette umgehängt. Bei den Fürbitten wurden zentrale Symbole der Pfarr- und Wallfahrtskirche – das Kreuz, ein Schlüssel, ein Stein, ein Globus, ein Netz und ein Hostienbehälter („Custodia“) – zum Altar gebracht.

Festlich musikalisch umrahmt wurde das Patrozinium durch den Kirchenchor Reute unter Leitung von Bernadette Behr, die einzelne Musikstücke am E-Piano begleitete. Unter anderem wurde das alte gälische Lied „A Celtic Benediction – May God shield me“ vorgetragen.

In seinem Schlusswort bedankte sich Pfarrer Werner bei allen Mitfeiernden und Mitgestaltern. Er drückte seine Freude darüber aus, dass es bei den erfahrenen Ministranten dieses Jahr keinerlei Abgänge zu verzeichnen gebe. Nach dem Gottesdienst luden die Minis schließlich noch zu einem kleinen Vesper und Getränken auf dem Klosterberg ein.