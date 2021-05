Kirchenchor St. Peter und Paul erhält Förderzuschlag

Chorarbeit in Corona-Zeiten ist eine herausfordernde Aufgabe die sich lohnt, auch für den Kirchenchor St. Peter und Paul Reute. Unter der Leitung von Bernadette Behr übernehmen seit Mai 2020 bis auf weiteres Sängerinnen und Sänger des Chores in jeweils zulässiger Gruppengröße Kantorendienste in Sonntagsgottesdiensten und Andachten. Ein- bis mehrstimmige geistliche Lieder und Schola-Gesänge bereichern regelmäßig und zuverlässig die musikalische Ausgestaltung der Gottesdienste.

Darüber hinausgehend treten seit Mai 2020 und bis auf weiteres an kirchlichen Hochfesten, an Feiertagen, in Live-Stream-Gottesdiensten und im Rahmen konzertanter kirchenmusikalischer Angebote der Seelsorgeeinheit Ensembles des Chores auf. Zwei- bis vierstimmige Messen, Choräle, Motetten und neues, geistliches Liedgut werden a Capella, begleitet von der Orgel, dem E-Piano, einem Streicherensemble oder einem Bläserensemble zur Aufführung gebracht.

Viele Sängerinnen und Sänger des Chores lassen sich seit Ausbruch der Pandemie auf einen durch Corona bedingten Einsatz der anderen Art ein. Flexibilität, Souveränität, musikalische und sängerische Sicherheit, hohe Konzentration und Rücksichtnahme werden zum Wohlklang der Kantoren- und Ensemblegesänge eingebracht. Dabei sind nur wenige und kurze Probephasen möglich. Die Vorbereitung zu Hause ist unumgänglich.

Wenngleich die Chorgemeinschaft seit März 2020 nur virtuelle Gemeinsamkeiten erfährt, hat sich durch dieses Wirken ein verlässliches und tragendes Netzwerk über die Chorgemeinschaft gelegt. Dieses gibt Sicherheit und Zuversicht für die Zeit während und nach Corona.

Auf Initiative des Bischöflichen Ordinariates Rottenburg-Stuttgart ist das Förderprogramm „Chöre kontern Corona“ entstanden. Das Programm unterstützt und fördert Kirchenchorarbeit vor Ort. Erwachsenenchöre erhalten für dokumentierte und geplante Projekte im Zeitraum zwischen 1. April 2021 bis 18. April 2022 8 Euro pro aktivem Mitglied. Für bisherige und künftige Projekte erhielt der Kirchenchor St. Peter und Paul Reute mit 45 gemeldeten Mitgliedern 360 Euro Förderung.

Jede aktive Kantorin / jeder aktive Kantor erhält nun einen Zehn-Euro-Gutschein der ortsansässigen Gastronomie. Ein Anschub für die lange vermisste Chor-Geselligkeit aber auch für die Gastronomie vor Ort. Ein kleiner Restbetrag verbleibt in der Chorkasse und kommt damit auch jenen Sängerinnen und Sängern zu, die sich bedingt durch gesundheitliche Risikofaktoren nicht aktiv beteiligen konnten beziehungsweise können.

Beteiligte Chöre werden zu Ideengebern für Interessierte. Unter www.choere-kontern-corona.de/ werden Berichte veröffentlicht.