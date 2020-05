Kirchenchor Reute spendet für Orgelrenovierung

„Gott hält die Welt in seinen Händen“: So lautete der Titel des Jahreskonzertes, welches der Kirchenchor St. Peter und Paul Reute am 1. März unter der Gesamtleitung von Chorleiterin und Organistin Bernadette Behr veranstaltete. Statt Eintritt wurden bei der Aufführung Konzert Spenden zugunsten der Orgelrenovierung in St. Peter und Paul Reute gesammelt. Anlässlich einer Maiandacht, die Pfarrer Stefan Werner bei der Spendenübergabe.mit dem Kirchenchor am 15. Mai feierte, wurde die Spende in Höhe von 700 Euro übergeben.

Derzeit gestaltet der Kirchenchor Reute sonntags um 10.30 Uhr die Gottesdienste in der Wallfahrtskirche Reute musikalisch in Kleingruppen mit. Am Pfingstsonntag, 31. Mai, wird neues, geistliches Liedgut von einem kleinen Chor-Ensemble mehrstimmig vorgetragen.