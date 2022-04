Kirchenchor Reute singt an Karfreitag und Ostersonntag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein gemischtes Ensemble des Kirchenchores Reute unter Leitung von Bernadette Behr führt am Karfreitag, 15. April, ab 15 Uhr in St. Peter und Paul in Reute die Johannes-Passion von Wolfram Menschick auf. Gesprochene Textpassagen werden dabei durch Chor-Einwürfe interpretiert und verstärkt. Weiter bringt sich das Ensemble mit neuem geistlichen Liedgut zur Karfreitagsliturgie ein.

Ein Frauen-Ensemble des Kirchenchores St. Peter und Paul Reute bringt unter der Leitung von Bernadette Behr im Festgottesdienst am Ostersonntag, 17. April, ab 10.30 Uhr die „Messe en fa“ des belgischen Komponisten Jaques Nicolas Lemmens zur Aufführung. Die facettenreich beschwingte, rhythmisch und harmonisch eindrucksvoll ausgestaltete Messkomposition „pour deux voix de soprani“ für zweistimmigen Frauenchor und Orgel wird von zwölf Sängerinnen des Chores dargeboten. Feierlich und fröhlich reiht sich das „Laudate Dominum“ des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns in die Darbietung des Frauenchores ein.