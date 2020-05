Seit dem 10. Mai gestalten Sänger des Kirchenchores Reute in Kleingruppen die Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Reute musikalisch mit.

Unter Einhaltung der Corona-Regelungen singen nach Angaben des Vereins jeweils drei bis vier Chormitglieder geistliche Lieder zur Orgelbegleitung ihrer Chorleiterin Bernadette Behr. Da in den kommenden Wochen in den Gottesdiensten Gesang nur von Kantoren oder kleineren Ensembles unter Einhaltung von Abstandregelungen möglich ist, werde der Kirchenchor Reute die Gottesdienste während der „Corona-Zeit“ regelmäßig in dieser besonderen Form gestalten. Am Pfingstsonntag werde neues geistliches Liedgut zum Pfingstfest mehrstimmig vorgetragen. Ein kleines Chor-Ensemble komme zum Einsatz.

Seit 13. März ist auch der Kirchenchor Reute von den Corona-Regelungen betroffen und Chorproben dürfen nicht mehr stattfinden. Alternativ habe der Chor mit den Einsätzen von Kleingruppen zur musikalischen Mitgestaltung der Gottesdienst eine Struktur gefunden, in Kontakt und in Übung zu bleiben. Die Bereitschaft der Chormitglieder für den Kantorendienst sei groß und werde von den Gottesdienstbesuchern sehr geschätzt.

Wann Chöre wieder ihre Probenarbeit aufnehmen dürfen, sei noch nicht bekannt. Der Kirchenchor Reute hoffe, dass dies realistisch und bald sein wird. Dann könne die Probe- und Auftrittstätigkeit der gewachsenen und harmonischen Chorgemeinschaft in gewohnter und geschätzter Form wieder aufleben.