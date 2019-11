Kirchen, Ortschaft und Vereine in Reute-Gaisbeuren begehen den Volkstrauertag

Unter Anteilnahme der Vereine und auch der Bevölkerung wurde in Reute der Volkstrauertag begangen. In der Pfarr- und Wallfahrtskirche feierten Pfarrerin Birgit Oehme und Gemeindereferentin Kerstin Ploil einen ökumenischen Gottesdienst. Der „Chor Reutissimo“ unter dem Dirigat von Chorleiter Thomas Möller umrahmte den Wortgottesdienst. Maria Dobler begleitete an der Orgel Lieder aus dem Gotteslob. Anschließend versammelte sich die Gemeinde gemeinsam mit der Musikkapelle und den Fahnenabordnungen der Vereine am Kriegerdenkmal. Nach Gebeten der Pfarrerin erinnerte Ortsvorsteher Achim Strobel an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren: „Mit dem Überfall am 1. September in Polen begann ein unsägliches Leiden und Morden. Die Deutschen führten eine Schreckensherrschaft voller Willkür, Terror und Gewalt. Setzen wir uns weiter für ein starkes Europa, in dem Krieg und Feindschaft keinen Platz mehr haben, aktiv ein“.

Den Mauerfall vor 30 Jahren wertete der Ortsvorsteher als erfreuliches Zeichen am Ende einer Gewaltherrschaft. Er appellierte: „Lassen Sie uns heute für den Frieden bitten und beten. Unseren persönlichen Beitrag leisten wir schon dadurch, indem wir versuchen, aufeinander zuzugehen".

Zusammen mit Angelika Brauchle und Erich Arzenbacher legte Achim Strobel einen Kranz am Ehrenmal der gefallenen und vermissten Soldaten der beiden Weltkriege nieder. Die Fahnen der Vereine senkten sich, als Dirigent Erich Steiner mit der Musikkapelle Reute-Gaisbeuren das Lied vom „Guten Kameraden“ intonierte. Zum Abschluss der Gedenkfeier wurde zum Spiel der Musikkapelle gemeinsam die Nationalhymne gesungen.