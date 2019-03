Kirche vor Ort findet großen Zuspruch

170 ehrenamtlich engagierte Mitglieder der Kirchengemeinde St. Peter sind am Sonntag einer Einladung zum traditionellen „Danke-Abend“ im Gemeindehaus gefolgt. Nach dem Konzert jugendlicher Musiker in der Pfarrkirche und einem Essen bot eine Power-Point-Präsentation zur „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten“ Gelegenheit zur Diskussion. Davon machten die Anwesenden im Saal jedoch kaum Gebrauch. Viel mehr spendeten sie dem Pastoralteam samt Kirchengemeinderäten großen Beifall für das erklärte Ziel, wonach die Seelsorgeeinheit Bad Waldsee „weltoffen, wahrnehmend und wertschätzend“ auftreten und handeln möchte.

Anschließend gaben Gemeindereferentin Sandra Weber und Pfarrer Thomas Bucher dem versammelten Publikum einen computergestützten Überblick über den bislang zurückgelegten Weg der kirchengemeindlichen Erneuerung. Wie berichtet, hatte die Diözese den Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten“ von der Basis eingefordert, um für die Zukunft besser gerüstet zu sein. Die beschlussfähigen Gremien der vier örtlichen Kirchengemeinden hatten sich dazu mehrfach mit den Pastoralen der Seelsorgeeinheit zu Klausursitzungen getroffen, um greifbare Ziele zu formulieren.

Wie Weber ihren Zuhörern erläuterte, mündete der bisherige Prozess in der gemeinsamen Präambel, eine „weltoffene, wahrnehmende und wertschätzende Gemeinde“ zu sein. „Das sind markante Worte, die wir bewusst gewählt haben. Und diese Wertschätzung bringen wir heute Abend Ihnen entgegen, weil sie sich ehrenamtlich für unsere Kirche vor Ort einbringen und dafür möchten wir uns bedanken“, brachte Bucher eine Präambelaussage auf einen einfachen Nenner. Um „wertschätzen zu können“, so der Seelsorger weiter, „müssen wir aber wahrnehmen und zuhören, auch wenn uns das allen im Alltag schwer fällt, weil es immer pressiert“, räumte der Pfarrer ein. Er würdigte in diesem Zusammenhang das Engagement der vielen kirchlichen Gruppen, die sich um Menschen kümmern, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Hilfen für Menschen in Not

Bewusst lege die Seelsorgeeinheit auch großen Wert darauf, weltoffen unterwegs zu sein in einer Zeit, in der viele die Augen verschließen vor den Problemen der Welt. „Dafür haben wir die Kapazität und nehmen gerne junge Menschen aus Südamerika und anderen Ländern in der Gemeinde auf, lassen Sie teilhaben an unserem Alltag in den Kindergärten oder in anderen Einrichtungen“, so Pfarrer Bucher.

Jede der vier Kirchengemeinden habe sich im Rahmen des Prozesses eigene Ziele gesteckt, mit denen den unterschiedlichen Begebenheiten vor Ort Rechnung getragen würde, erläuterte die Gemeindereferentin. So werde man in St. Peter unter anderem die Caritas stärken, die den Bürgern Bad Waldsees in finanziellen und anderen Nöten unter die Arme greife. „Dank des finanziellen Einsatzes unserer Kirchengemeinde kann Kerstin Dirlewanger von der Caritas nun zwei, statt wie bisher nur einen Tag in der Woche vor Ort sein, um den vielen Betroffenen Lösungen aufzeigen“, freute sich Weber.

Bekanntlich soll Kirche vor Ort künftig näher an den Menschen und ihn unterstützen. „Wir bemühen uns darum, in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Gelungen ist uns dies durch die neue Form der Ehevorbereitungskurse, die Frau Weber eingeführt hat“, sagte Bucher. Im letzten Jahr trauten sich 30 Ehepaare in Bad Waldsee kirchlich – 2019 werden es nach Angaben des Pfarrers 27 sein. Bedarf gebe es bei Taufseminaren, in die Eltern eingebunden werden und sich gegenseitig informieren sollen.

Den Ausführungen des Geistlichen zufolge ist der aktuelle diözesane Prozess vorerst abgeschlossen und man wolle jetzt die formulierten Ziele umsetzen. „Ganz abgeschlossen ist er aber nie, wir bleiben dran am Evangelium und in zwei, drei Jahren müssen wir vielleicht neue Ziele suchen. Aber wir dürfen uns nicht überfordern.“ Es gebe auch noch das pastorale Alltagsgeschäft, das im Monat März alleine 16 Trauerfeiern umfasste.

Zu Beginn der Veranstaltung war in St. Peter ein Konzert zu hören aus der Reihe „Kopfhörer“. Musiker aus dem Umfeld der Ravensburger Jugendkirche Joel präsentierten ein spezielles Konzertprogramm zum Jahr der Jugend.