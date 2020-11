Kinderschutzbund wählt teilweise neu

Der Kinderschutzbundes Bad Waldsee hat sich noch Ende Oktober zur Hauptversammlung getroffen, teilt der Verein jetzt mit. Neben den Rückblicken auf das vergangene Vereinsjahr standen auch Wahlen auf der Tagesordnung. Zudem bietet der Verein künftig keine Hausaufgabenbetreuung an Schulen mehr an.

Bei den turnusgemäß anstehenden Wahlen seien dem Verein zu folge Gisela Riedesser als stellvertretende Vorsitzende bestätigt und Lisa Nippe-Augustin als zweite Stellvertreterin gewählt worden.

Keine Hausaufgabenbetreuung mehr an Schulen

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt sei die Zukunft der Hausaufgabenbetreuung ab dem Schuljahr 2020/21. Bedingt durch die Corona-Auflagen im Frühjahr habe ab März keine Hausaufgabenbetreuung mehr stattfinden. Da verschiedene Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes bereits im Pensionsalter seien, wollten diese die Hausaufgabenbetreuung nicht mehr weiterführen. Nach intensiver Diskussion sei einstimmig beschlossen worden, die Tätigkeit in der Grundschule und im SBBZ nicht mehr aufzunehmen und nur noch im Kinderschutzbundraum im Eschle mit reduzierter Mitarbeiterzahl Kinderbetreuung anzubieten.

Neben der klassischen Hausaufgabenbetreuung sollen auch Spielangebote und verschiedene Aktionen stattfinden. Der Neubeginn solle mit einem Tag der offenen Tür erfolgen, bei dem der neu restaurierte Raum im Eschle der Öffentlichkeit vorgestellt werde. Corona-bedingt sei dieser Termin erst für das Frühjahr 2021.

Zahlreiche Aktionen im Vereinsjahr 2019

Der Vorsitzende Walter Ritter habe bei seinem Bericht aus dem Vorjahr auf elf Aktionen zurückblicken können. Bei den beiden Fasnetsdiscos seien wieder rund 500 Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren dabei gewesen. Am ersten verkaufsoffenen Sonntag im April habe der Verein Dosenwerfen, Spielen und Luftballons für Kinder organisiert. Eine Kinderschutzbundgruppe von 32 Grundschulkindern habe an der Laufveranstaltung „Lauffieber“ teilgenommen. Zudem seien erstmals 33 Vorschulkinder aus Bad Waldsee und Aulendorf mit einem neuen Schulranzen zum Schulstart beschenkt worden. Der Kinderschutzbund habe sich außerdem wieder am Ferienprogramm beteiligt und zahlreiche weitere Aktionen im Laufe des Vereinsjahrs organisiert. Zum dritten Mal habe der Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“ stattgefunden.

Die einzige Aktion, die Einnahmen bescherte, sei der Kuchen und Kaffeeverkauf beim Altstadtfestgewesen. Aufgrund des regnerischen Wetters sei der Erlös jedoch viel geringer als in den Vorjahren ausgefallen.

Der Kassenbericht von Gisela Riedesser haben dennoch einen positiven Abschluss aufgewiesen. Aufgrund von zahlreichen Spenden und Zuschüsse hätten die Ausgaben für die erfolgten Aktivitäten kompensiert werden können.

Im laufenden Jahr 2020 seien trotz Corona die kostenlose Schwimmkurse für Grundschulkinder angelaufen. Der erste Schwimmkurs haben in den Sommerferien im Schwimmbad in Baienfurt stattgefunden. Der Fortsetzungskurs habe bereits begonnen und finde im Schwimmbad der Grundschule auf dem Döchtbühl statt.