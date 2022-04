Kinderschutzbund unterrichtet 33 ukrainische Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als der Kinderschutzbund am Mittwochnachmittag, 30.März, eine „Willkommensstunde“ für ukrainische Kinder im Pfaffenstüble der VHS Bad Waldsee anbot, waren die Mitarbeiter über den großen Andrang sehr überrascht.

3 Kindergartenkinder, 12 Grundschüler und 18 Schülerinnen und Schüler höherer Klasse waren an diesem Angebot interessiert und erlebten eine erste sprachliche Orientierung, allerdings unter beengten Bedingungen.

Am darauffolgenden Freitag erfolgte dann bereits der erste Deutschunterricht durch die ukrainische Deutschlehrerin Frau Tatjana Mostytska in zwei Altersgruppen. Vorläufig wird mit Kopien gearbeitet, die nötigen Unterrichtsmaterialien für Deutsch als Fremdsprache sind bereits bestellt. Ab dieser Woche verbessert sich die Raumsituation deutlich. Die Leitung der VHS half spontan mit einem richtigen Unterrichtsraum. So können jeweils mittwochs und freitags die Grundschulkinder der Klassen 1-4 von 14.00 bis 15.30 Uhr und die Klassen 5-10 von 15.30 bis 17.00 Uhr unterrichtet werden. Im Pfaffenstüble bekommen von 14 bis 16 Uhr Kinder von drei bis sechs Jahren durch Spiele und Musik erste Kontakte mit der deutschen Sprache. In diese Gruppe können noch Kinder aufgenommen werden.

Mit Frau Tatjana Mostytska, die aus der Ukraine zu ihrer Tochter nach Bad Waldsee geflüchtet ist, hat der Kinderschutzbund eine qualifizierte und engagierte Pädagogin gefunden, die den schnellen und unbürokratischen Beginn des Unterrichts möglich machte. Das Angebot soll mindestens bis zu den Sommerferien fortgesetzt werden. Dazu benötigt der Kinderschutzbund noch erwachsene Helfer und Helferinnen, die zwei bis vier Stunden pro Woche, jeweils Mittwoch und Freitag, die Sprachförderung mit unterstützen. Die Aufwandsentschädigung beträgt 10 Euro die Stunde. Kontakt: Walter Ritter, Telefon: 07524 9756762.