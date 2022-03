Kinderschutzbund startet neue Hausaufgabenbetreuung

Der Kinderschutzbund beginnt am Mittwoch, 30. März, mit der Hausaufgabenbetreuung an seinem zweiten Standort direkt in der Waldseer Stadtmitte.

Jeweils am Mittwoch und Freitag gibt es von 14 Uhr bis 16 Uhr Unterstützung bei den Hausaufgaben durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinderschutzbundes im „Pfaffenstüble“. Dieser Raum wird von der Volkshochschule zur Verfügung gestellt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Eingang ist im Gebäude der VHS hinter der Kirche rechts neben dem großen Eingang zum Stadtarchiv.

Interessierte Kinder können dort direkt angemeldet werden. Die Hausaufgabenbetreuung und individuelle Nachhilfe sind laut Mitteilung kostenlos. Daneben wird die Hausaufgabenbetreuung im Raum des Kinderschutzbundes in der Eschlestraße 4 fortgeführt. Hier erfolgt die Betreuung auch mittwochs und freitags, jedoch von 13 Uhr bis 16 Uhr. An beiden Standorten sind Kinder aus Bad Waldsee, Migrantenkinder und natürlich auch Flüchtlingskinder aus der Ukraine willkommen, so der Kinderschutzbund.