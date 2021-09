Kinderschutzbund holt Manfred Spitzer nach Bad Waldsee

Zum 40-jährigen Bestehens des Kinderschutzbundes holt der Verein den renommierten Hirnforscher Professor Manfred Spitzer von der Universitätsklinik Ulm für einen Vortrag nach Bad Waldsee.

Seit 1997 ist Spitzer Ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm. 2004 gründete er das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL). Er ist laut Mitteilung einer der bedeutendsten Gehirnforscher Deutschlands, Autor zahlreicher Bücher mit medizinischem Hintergrund und versteht es, wissenschaftliche Erkenntnisse fundiert zu vermitteln.

Der Vortrag zum Thema „Wie kann man Kinder und Jugendliche in heutiger Zeit stärken?“ findet am Freitag, 1. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle in Bad Waldsee statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Für den Vortrag gelten die aktuellen Corona-Regeln sowie die allgemeinen Hygienebestimmungen.